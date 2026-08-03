Preprosti triki, kako ohladiti dom, če nimate klime

Prenašanje visokih temperatur je precej naporno in tudi ždenje za štirimi stenami brez primerne ohladitve telesu predstavlja stres. Veliko stanovanj in hiš nima klimatske naprave, a k sreči obstajajo druge metode, s katerimi lahko ohladimo prostore. Verjetno jih veliko že poznate, ni pa slabo, če jih obnovite.

Zračite zjutraj, nato naredite temo

Največje toplotne obremenitve domovi dosežejo čez dan, ko sonce pripeka naravnost v notranje prostore. Da bi se izognili vročini, odprite okna zgodaj zjutraj na stežaj, ko so temperature še znosnejše, in ustvarite prepih, da ohladite stanovanje. Okna že pred osmo uro zjutraj zaprite, še posebej v vseh tistih prostore, kamor sveti sonce. Svetujemo vam, da spustite rolete in po potrebi zastrete še žaluzije. Pomembno je, da imate senčilo na zunanji strani oken, da žarki ne morejo doseči stekla. Tako boste preprečili, da bi toplota prehajala v notranjost. Če nimate zunanjih senčil, ovijte karton v aluminij in ga postavite na zunanjo stran okna, ali pa na okna obesite bele rjuhe. Stanovanje nato ponovno prezračite šele zvečer. Nočno prezračevanje je pomembno, saj se na ta način akumulira hlad v bivalnih prostorih in opremi. Pomembno je, da odprete tudi omare, saj se tam akumulira veliko segretega zraka.

Iz prostorov preženite vlago

Naše telo sicer neprestano potrebuje redno hidracijo, a kombinacija vlage in visokih temperatur slabo vpliva na naše počutje. Raven vlage je zato pomemben dejavnik, ki nam bo pomagal pri spopadanju z vročino. Če je vlage veliko, se izhlapevanje znoja upočasni, posledično se tudi telo ohlaja počasi, zaradi česar se počutimo utrujeni in brezvoljni. Vlago boste odpravili z nočnim hlajenjem, prav tako si lahko pomagate z razvlaževalcem zraka, ki ga predvsem pozimi uporabljamo v boju pred plesnijo.

Učinkovita izraba ventilatorja

Verjetno je ventilator prva pomoč in rešitev, ko se začnejo vroči poletni dnevi in bi se radi čim prej ohladili oziroma osvežili. Čeprav nam ventilator res prijetno pihlja, zraka ne ohlaja, prav tako ne znižuje vlage. Ravno nasprotno, vlago še dodatno razpihuje, posledično pa povzroči, da se tudi mi dodatno potimo in ustvarjamo še več vlage. Smiselno je razmisliti o stropnem ventilatorju, saj se vroč zrak zbira pod stropom, ventilator pa ga meša in tako hladi prostor. Tudi manjše samostoječe ventilatorje s tal usmerite proti stropu, da tja pošiljajo hladen zrak, ki se zadržuje pri tleh. Preizkusite tudi trik z ledom. Pred ventilator postavite plastenke z zamrznjeno vodo - ventilator bo preko njih v prostor razširil nekoliko ohlajen zrak. Če imate klet, ventilator iz kleti usmerite v pritličje, s čimer boste hladen zrak pošiljali v višje prostore in jih prijetno hladili.

Če ste med tistimi, ki se še niso odločili za nakup klimatske naprave, si lahko čestitate, saj tako trenirate svoje telo, da lažje preživlja visoke temperature, obenem pa ne prispevate k dodatnemu segrevanju ozračja, kar je na žalost znaten stranski učinek zunanjih enot klimatskih naprav, še posebej v urbanih okoljih.