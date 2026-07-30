Prestižni Audi, ki pri nas stane 115 tisočakov
Po tistem, ko so pred nekaj tedni odkrili le določene detajle novega velikana, so ga zdaj dokončno razkrili v celoti. K nam pride še letos.
Audi je novega Q9 zelo skrbno načrtoval, saj so Nemci prepričani, da ima ponekod po svetu velik prodajni potencial. Največ kupcev zanj naj bi bilo na severnoameriškem in kitajskem trgu. Novi SUV meri 5,31 metra v dolžino, kar pomeni približno 25 centimetrov več od modela Q7. Širina znaša 2,21 metra (z ogledali), višina 1,81 metra, medosna razdalja pa kar 3,14 metra. Gre za največji SUV, kar jih je Audi kadarkoli izdelal. Sprednji del zaznamuje nova interpretacija maske Singleframe, ki je integrirana v veliko črno površino skupaj z žarometi. Kupci bodo lahko doplačali tudi za osvetljeno masko, ki postaja vse bolj značilen element premijskih modelov. Na zadku izstopajo ukrivljene digitalne OLED zadnje luči, ki jih Audi opisuje kot prve takšne pri serijskem avtomobilu. Med njima se razteza svetlobni pas LED z osvetljenimi štirimi krogi. Novost je tudi projekcija smeri vožnje na tla med zavijanjem ali menjavo voznega pasu ter svetlobna projekcija ob odpiranju vrat. Kupcem bosta na voljo dve različici. Advanced bo poudarjala eleganco z navpičnimi lamelami v maski, medtem ko bo S line ponujal športnejši videz. Platišča bodo velika od 20 do 23 palcev.
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