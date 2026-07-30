Princ Harry in Elton John po izgubljeni sodni bitki pred večmilijonskim računom

Skupina znanih osebnosti, v kateri sta med drugim britanski princ Harry in glasbenik Elton John, je neuspešno tožila medijsko skupino Associated Newspapers (ANL). Slednja sedaj zahteva, da tožniki povrnejo večmilijonske sodne stroške. Odvetniki podjetja so na nedavni obravnavi predlagali, naj neuspešni tožniki prevzamejo večji delež sodnih stroškov, ki znašajo skoraj 40 milijonov evrov, poroča avstrijski portal krone.at.

Sodišče v Londonu mora sedaj odločiti, ali bo pri izračunu vračila stroškov uporabilo običajno shemo ali strožja pravila. Odvetnik medijske skupine Antony White je argumentiral, da je primer predstavljal "frontalni napad" na njihove časopise, med katerimi je tudi Daily Mail. Poudaril je, da je šlo za "kampanjo in ne za normalen ter razumen pravdni postopek". Na drugi strani pa Nicolas Bacon, odvetnik tožnikov, trdi, da so njegove stranke ravnale pošteno in v dobri veri. Prepričan je, da ne bi smele plačati vseh presenetljivo visokih odvetniških stroškov medijske skupine.

Zavržene obtožbe o prisluškovanju in sledenju

Tožniki, med katerimi so poleg Harryja in Eltona Johna še David Furnish, igralki Elizabeth Hurley in Sadie Frost ter nekateri drugi, so medijski skupini očitali hude kršitve zasebnosti. Zatrjevali so, da je podjetje najelo zasebne detektive, ki so namestili prisluškovalne naprave v njihove avtomobile in domove ter nezakonito prisluškovali zasebnim telefonskim pogovorom. Detektivi naj bi prav tako uporabljali lažne identitete, da bi prišli do njihovih zdravstvenih kartotek.

Predstavniki medijske skupine so vse obtožbe ostro zanikali. Sodniki so po enajstih tednih procesa tožbo zavrgli, saj tožniki niso zbrali dovolj dokazov za svoje trditve. Sodišče bo pisno odločitev o plačilu stroškov izdalo naknadno.

Princ načrtuje novo potovanje v domovino

Neodvisno od sodnega procesa pa princ Harry za september načrtuje novo potovanje v domovino, kjer se bo udeležil več dogodkov.

Britanski princ Harry s soprogo Meghan. Foto: Dpa/sta Foto: Dpa/sta

Britanski mediji namigujejo, da bo tokrat morda ponovno prenočil v Buckinghamski palači. Njegov prejšnji obisk v juliju je namreč zasenčil javni spor glede nastanitve. Njegova ekipa takrat ni pravočasno odgovorila na kraljevo ponudbo za bivanje v rezidenci. Predstavniki palače so takrat pojasnili, da potrebujejo več časa za pripravo osebja, zato princ tam ni mogel bivati. Harry je posledično prenočil na posestvu Althorp pri svojem stricu Charlesu Spencerju, kjer so se mu kasneje pridružili tudi žena Meghan in njuna otroka.