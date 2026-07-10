Rama tarča kritik zaradi visoke državne podpore koncertu Kanyeja Westa

TIRANA • Koncert v Tirani bo potekal na začasnem stadionu, zgrajenem posebej za ta dogodek, vlada pa bo zanj namenila štiri milijone evrov, je poročala tiskovna agencija Reuters. "V zadnjem trenutku smo namenili štiri milijone evrov, da bi se izognili sramoti Albanije pred skoraj 25.000 tujimi obiskovalci iz 80 držav, ki so že kupili vstopnice za koncert Kanyeja Westa, medtem ko je številne skrbelo, da bi bil koncert lahko odpovedan," je Rama zapisal v sredo na družbenem omrežju Facebook. Dodal je, da naj bi dogodek državi prinesel najmanj 100 milijonov evrov prihodkov, pri tem pa ni pojasnil, kaj je ogrozilo izvedbo koncerta in za kaj bodo sredstva porabili.

Njegova objava na Facebooku je sprožila številne negativne odzive in dodatno podžgala proteste proti vladi. Rama se s protesti sooča že več kot mesec dni, izbruhnili pa so zaradi načrtov zeta ameriškega predsednika Jareda Kushnerja, ki želi na albanski obali graditi luksuzno letovišče.

Westu, ki nastopa tudi pod imenom Ye, so sicer letos med drugim zaradi pohval na račun nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja in uporabe nacistične simbolike, v več evropskih državah prepovedali nastopanje.