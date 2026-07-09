S štirimi sedeži za 17 tisočakov

Pri znamki Kia so z modelom EV2 dopolnili električno družino, ki zdaj šteje kar 7 modelov, če upoštevamo še kombi PV5. Prav najmanjši bo, kot kaže, prodajno tudi najbolj zanimiv, predvsem na račun dostopne cene. Ta se skupaj s subvencijo in z nakupom preko financiranja zniža na vsega 17 tisoč evrov. EV2 v dolžino meri 4,06 metra in je tako za 24 centimetrov krajši od svojega večjega brata. S svojo kompaktno zasnovo se postavlja neposredno ob bok prihajajoči Škodi epiq in njenemu Volkswagnovemu sorodniku z oznako ID.polo. Tako kot vsi ostali bratje, oblikovno zvesto sledi trenutnemu oblikovalskemu jeziku znamke, vključno z značilnim sprednjim svetlobnim podpisom in skritimi vratnimi kljukami, medtem ko na zadku izstopajo nizko nameščena svetila.

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