Sedem vzgojnih praks za trdne odnose z odraslimi otroki

Vzgoja otrok je eden največjih izzivov, s katerim se srečujejo številni slovenski estradniki. Priljubljena pevka in podjetnica Rebeka Dremelj pogosto poudarja pomen pristnih družinskih odnosov in postavljanja zdravih meja. Mnogi starši se namreč sčasoma soočijo z bolečim spoznanjem, da se njihovi odrasli otroci izogibajo obiskom ali ignorirajo klice. Zakaj se to zgodi? Hrvaški portal Index poroča, da se pravi razlog pogosto skriva v samem načinu vzgoje. Starši, katerih otroci se tudi v odrasli dobi radi vračajo domov, uporabljajo drugačne pristope in ustvarjajo okolje, polno ljubezni ter razumevanja. Temelj takšnega odnosa predstavlja sedem ključnih praks.

Odrasli otroci najraje obiščejo starše, ob katerih čutijo varnost. To pomeni, da so odraščali v domu, kjer so starši podpirali njihove interese in hobije, namesto da bi jih obsojali. Če otrok obožuje nogomet, starši pridejo na tekmo. Če želi govoriti o superjunakih, ga pozorno poslušajo. S takšno podporo starši sporočajo, da cenijo otrokovo edinstvenost. Sprejmejo ga natanko takšnega, kot je, in ga ne poskušajo oblikovati po lastnih pričakovanjih.

Konec prisilnih objemov in zatiranja čustev

Mnogi odrasli se družinskih srečanj spominjajo z nelagodjem, saj so morali proti svoji volji objemati sorodnike. Starši, ki gradijo trdne odnose, nikoli ne silijo otrok v takšna dejanja in strogo spoštujejo njihove meje. Namesto da bi ukazovali objemanje in poljubljanje teti ali stricu, prisluhnejo otrokovim občutkom. Če otrok ne želi objeti sorodnika, mu tega preprosto ni treba storiti. Prav tako takšni starši ne zatirajo otrokovih čustev. Ne govorijo jim, "ne joči" ali "ne bodi preobčutljiv". Ko nastopi težava, otroka vprašajo, kaj je narobe, in mu dajo iskreno povratno informacijo. Ne kaznujejo ga zaradi razburjenosti, temveč mu ponudijo podporo in ljubezen.

Za otroka deluje izjemno uničujoče, če starši zavračajo vse, kar ima rad. Vpisovanje na nezaželene dejavnosti ali siljenje v nošenje oblačil, ki mu niso všeč, močno ruši njegovo samozavest. Dobri starši prepoznajo otrokove afinitete in mu dovolijo, da jih raziskuje, ne glede na to, kako nenavadne se zdijo.

Svoboda odločanja uči odgovornosti

Strogi starši pogosto dosežejo nasprotni učinek. Stalna kritika in nadzor vsake odločitve pripeljeta do tega, da otroci ob prvem stiku s svobodo pobegnejo čim dlje od takšnega okolja. Stroga pravila otroke spodbujajo, da delajo stvari staršem za hrbtom. Ko pa starši otrokom dovolijo, da delajo napake in se iz njih učijo, ohranijo tesen stik z njimi tudi po tem, ko se ti odselijo od doma. Ne gre za popolno popustljivost, temveč za pristop, kjer napake služijo kot življenjska šola in ne zgolj kot razlog za kazen.

Dober starš sprejme osebo, v katero se otrok razvije. Pomemben del te podpore vključuje tudi svobodo, da otroci jasno povedo, kaj mislijo, čeprav se starši s tem morda ne strinjajo. Z odraščanjem namreč oblikujejo lastna stališča na podlagi edinstvenih izkušenj. Starši, ki resnično razumejo vzgojo, se zaradi drugačnega mnenja ne jezijo. Sprejmejo otrokovo perspektivo, ga ne utišajo in mu s tem pokažejo, da je njegov glas v družini vedno slišan in pomemben.