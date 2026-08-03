Severinine tangice navdahnile tudi slovenske meme: Mijič z "gatami" na Snežića, Janša z Davidovo zvezdo

Severina je izdala nov videospot za pesem Nisam kriva ja. Gledalci poleg glasbe in atraktivne scenografije hitro opazijo tudi pevkin drzen modni okus. V spotu nosi dolgo črno obleko z globokim izrezom na hrbtu. Ta izrez razkriva tangice znamke Gucci z zlatim logotipom, kar gledalce spomni na enega najbolj kontroverznih trendov z začetka tisočletja, poroča hrvaški portal Index.

Vidne tangice so pred dvema desetletjema povzročale številne razprave. Kljub temu ta modni krik zadnja leta ponovno najde pot v omare slavnih oseb in luksuzne kolekcije. V zgodnjih dvatisočih letih so vidne tangice predstavljale enega glavnih zaščitnih znakov takratne mode. Redno so jih nosile pop zvezdnice, kot sta Britney Spears in Christina Aguilera. Pevke so jih najpogosteje kombinirale s kavbojkami izjemno nizkega pasu ali z oblekami, ki so namenoma odkrivale spodnje perilo.

Trump v plenicah, Janša pa z izraelsko zastavo

Obuditev pozabljenega trenda ni ostala neopažena niti na družbenih omrežjih. Medtem ko modni navdušenci razpravljajo o vrnitvi estetike zgodnjih dvatisočih let, so številni uporabniki v njej prepoznali predvsem priložnost za šalo. Tudi v Sloveniji so se kmalu pojavili prvi memi, ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence.

Na instagram profilu Slomemija so objavili serijo satiričnih fotomontaž, na katerih se v podobnih modnih kombinacijah znajdejo znani domači in tuji obrazi. Med drugim so upodobili premierja Janeza Janšo v spodnjicah z motivom Davidove zvezde, Borisa Mijića s perilom, potiskanim z obrazi Roka Snežića, Žana Mahniča v tangicah ter ameriškega predsednika Donalda Trumpa v plenicah. Serija se nadaljuje še z drugimi politiki in javnimi osebnostmi, pri čemer avtorji na humoren način posnemajo Severinin videz iz videospota.

Objave so hitro zbrale številne odzive in komentarje, uporabniki pa so v njih prepoznali značilen humor profila Slomemija, ki aktualne politične in družbene teme pogosto komentira skozi satirične fotomontaže. Tako se je modni trend, ki ga je Severina ponovno postavila v ospredje, v hipu preselil tudi v svet spletnih šal, kjer je postal navdih za novo serijo memov. • nr