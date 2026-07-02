Sharon Stone po več kot treh desetletjih ponovno na modni pisti

Številna znana imena se v teh dneh mudijo v Parizu, kjer poteka pariški teden moške mode za prihodnjo pomladno in poletno sezono, nekateri pa se pojavijo tudi na modni brvi. Na njej je tako med drugim presenetila tudi Sharon Stone, ki se je po 33 letih ponovno prelevila v vlogo modela in se sprehodila po pisti modne hiše Vetements, kjer pa je predstavljala moško modo.

Sharon Stone v poročni obleki na modni reviji hiše Valentino leta 1993. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Sharon je na pisti nosila 'oversized' bel blazer, črno srajco in belo, narobe obrnjeno kravato. Spodaj je nosila visoke usnjene škornje, ki so segali vse do njenih bokov.

Marsikdo se še danes spomni Sharoninega sodelovanja na modni reviji hiše Valentino, kjer je leta 1993 z razvpitim poročnim stajlingom zmagoslavno zaprla omenjeno revijo. Takrat je predstavljala belo čipkasto mini obleko z velikim klobukom in dolgo tančico.

Sinova Britney Spears prvič stopila

na modno pisto

Legendarna igralka pa ni edina zvezdnica, ki se je v teh dneh v Parizu sprehodila po modni pisti. Svoj manekenski debi sta naredila tudi oba sinova priljubljene pevke Britney Spears. 20-letni Sean Preston in leto dni mlajši Jayden James sta na modni reviji prav tako predstavila kreacije modne hiše Vetements. Sean je navdušil v elegantni črni kombinaciji dolge svilene jakne, črne srajce, kravate in kavbojk. Njegov mlajši brat pa je na modni brvi nosil obledele modre kavbojke, belo majico brez rokavov in temno rjave mokasine.

Brez zadržkov o staranju

68-letna Sharon je sicer v preteklosti že večkrat iskreno spregovorila o staranju in pritiskih igralske industrije, ki še vedno pogosto poveličuje mladosten videz. Pred nekaj meseci je na družbena omrežja objavila več videoposnetkov, v katerih se je med drugim spraševala, če bi nas res moralo biti strah, ko se pogledamo v ogledalo. “Zakaj bi nas bilo strah človeškega dela sebe? To je najbolj nenavadna ideja, ki je nikakor ne morem razumeti,” je takrat zapisala. Ob tem je spomnila, da je staranje v javnosti še pogosto tabu tema, a da sama staranje vidi kot nekaj dobrega. “Z leti postanemo več kot zgolj videz. Postanemo umetnice, mame, sestre, žene, zdravnice, učiteljice ... in seznam se nadaljuje,” je spomnila.