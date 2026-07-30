Zagata v restavraciji: Kako se lotiti te morske poslastice brez sramote?

Naročanje školjk v restavraciji vas ne rabi spravljati v zadrego. Spoznajte preprosta pravila bontona, ki vam bodo olajšala uživanje v tej morski poslastici.

Školjke predstavljajo eno najbolj priljubljenih poletnih poslastic na Jadranu, a mnogi priznajo, da jih naročijo z določeno mero nelagodja. Kako meso spraviti iz lupine, ali smete uporabiti prste in kam odložiti prazne lupine? Prvo srečanje s školjkami v restavraciji pogosto povzroči več dvomov kot sam pregled jedilnika. Natakar na mizo naenkrat prinese posebne vilice, posodico z vodo in rezino limone ter prazen krožnik za lupine, vi pa se sprašujete, kako se zadeve lotiti.

Dobra novica je, da bonton ne obstaja zato, da vas ovira, ampak da vam olajša uživanje v hrani. Za razliko od mnogih drugih jedi pri školjkah povsem sprejemljivo uporabljate prste.

Prsti so dovoljeni in celo zaželeni

Če vam natakar ob jedi prinese posebno vilico za školjke, z njo preprosto ločite meso od lupine. Povsem vljudno pa je tudi, da školjko nesete neposredno k ustom ali da z eno prazno lupino "ujamete" naslednjo klapavico, kar ljudje pogosto počnejo v številnih sredozemskih državah. Pri ostrigah meso običajno rahlo ločite z majhno vilico in ga nato pojeste neposredno iz lupine, poročajo črnogorske Vijesti.

Če dobite poseben krožnik ali posodo za prazne lupine, uporabite točno to. Če posode nimate, prazne lupine lepo zložite na rob svojega krožnika. Nikar jih ne razmetavajte po mizi in ne spuščajte glasno na krožnik. Eno osnovnih pravil bontona namreč pravi, da se vedno izogibajte nepotrebnemu hrupu. Tolčenje z lupinami po krožniku ali njihovo metanje lahko moti druge goste. Raje jih odlagajte tiho in urejeno.

Kaj pa omaka in koščki peska?

Mnogi menijo, da omaka predstavlja najboljši del jedi s školjkami. Bonton dopušča, da jo pomažete s koščkom kruha, a to storite šele proti koncu obroka in zmerno. Cilj ni, da krožnik ostane popolnoma čist, temveč da v jedi uživate brez pretiravanja.

Zgodi se tudi najboljšim. Če v ustih začutite košček lupine ali pesek, ne zganjajte panike. Diskretno ga vzemite iz ust z vilico ali žlico in odložite na rob krožnika. Izogibajte se glasnemu izpiranju ust ali opaznim gibom, ki bi lahko pritegnili pozornost drugih.

Čemu pa služi posodica z vodo in limono? Mnogi zmotno mislijo, da gre za pijačo. Posodica z mlačno vodo in rezino limone služi izključno izpiranju konic prstov med obrokom ali po njem. Po izpiranju prste nežno osušite s prtičkom, preden znova primete kozarec ali jedilni pribor. Če jeste počasi, ne povzročate hrupa in ohranjate čistočo, boste pri obroku zagotovo blesteli.