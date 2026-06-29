Po odhodu z včerajšnje tekme je padel in utrpel dva huda zloma. “Tale vikend je bil dirkaško izjemen. Dosegel sem rekord praktično v vseh segmentih možnih in ponos je bil neizmeren. Uspelo mi je prebiti meje, o katerih sem še marca samo sanjal. Žal pa nam življenje velikokrat nameni preizkušnje, ki jih tisti trenutek ne razumemo najbolje. Na poti z dirke sem padel in zlomil kolk ter komolec,” je zapisal Korošec. Igralec je operacijo kolka že prestal, pred njim pa je dolga rehabilitacija. “Verjamem, da sem dovolj trmast, da bom zmogel tudi to. Sploh pa s tako podporo, kot jo dobivam od vseh in še posebej od mojih doma,” je zapisal.