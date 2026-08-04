Šok za oboževalce legendarne metal skupine: Po 25 letih so ga vrgli na cesto

Oboževalci kultne zasedbe Slipknot so pretekli konec tedna doživeli hladen tuš. Skupina se je namreč odločila, da prekine sodelovanje s svojim dolgoletnim didžejem in klaviaturistom. Sid Wilson, ki je bil del zasedbe več kot petindvajset let, je v petek popoldne dobil uradno obvestilo o odpustitvi.

Ameriški medij TMZ poroča, da člani skupine niso sprejeli te odločitve čez noč. Viri blizu zasedbe trdijo, da je sodu izbila dno predvsem Wilsonova komunikacija in neprimeren odnos do ostalih članov. Odpustitev torej ni bila nepremišljena poteza, temveč so jo načrtovali že več mesecev.

Sid Wilson v svojem znamenitem kostumu med nastopom s Slipknot. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Načrte jim je prekrižalo predčasno razkritje

Skupina Slipknot je prvotno nameravala uradno novico o Wilsonovem odhodu sporočiti šele v tem tednu. Načrte so jim prekrižali mediji, ki so informacijo o trajni izključitvi iz skupine objavili predčasno. To je za zaprtimi vrati povzročilo precej nezadovoljstva, saj so člani želeli javnost obvestiti pod lastnimi pogoji in na svoj način.

Sid Wilson se je skupini pridružil leta 1999 in je veljal za enega od devetih originalnih članov. Njegov odhod iz glasbenega sveta sovpada tudi s turbulencami v zasebnem življenju, saj je marca letos prekinil razmerje s Kelly Osbourne. Konec tedna so ga paparaci ujeli pred glasbenim studiem v Los Angelesu, a je s sklonjeno glavo ignoriral vprašanja novinarjev in zadeve ni želel komentirati. • nr