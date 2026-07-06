Ste prevetrili omaro, a ne želite zavreči starih oblačil?

Preden svojo garderobo dopolnite z novimi oblačili, se znebite starih. A pozor: oblek, ki jih več ne nosite, ni treba zavreči in jih ravnodušno zabrisati v kanto za smeti.

Če se tudi vi težko poslovite od svojih oblačil in jih zgolj zato, ker se vam “smilijo”, hranite za naslednjo sezono, čeprav veste, da jih ne boste več oblekli, je čas, da spoznate nekaj novih rešitev. Oblek ni treba zavreči in jih ravnodušno zabrisati v kanto za smeti. Lahko se odločite za recikliranje, ki obsega vse od darovanja do kompostiranja ali predelave. Se to sliši znosneje?

Poletje je idealen čas, da naredite red v svoji garderobni omari. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Donirajte ali podarite

Če zavrtite spomin v otroštvo, ste mnogi večino oblačil “podedovali” od starejšega brata ali sestre oziroma bratrancev in sestričen, pa ne ker ne bi imeli, ampak ker ste takrat tako počeli. In prav je tako. Oblačil, ki jih ne nosite več ali so jih vaši otroci prerasli, pa so sicer povsem v redu, ne zavrzite, temveč jih podarite naprej. Ni nujno, da jih kdo potrebuje, a zagotovo jih bo kdo vesel. To je precej priljubljeno početje številnih mamic, ki tako na koristen način varujejo naš planet. Oblačila lahko tudi donirate. V ta namen so postavljeni zabojniki humane, kjer bodo lepa oblačila našla novega lastnika. Prav tako so po podatkih centra zabojniki namenjeni za rabljena oblačila, ki gredo v predelavo oziroma reciklažo.

Kam z (od)rabljenimi oblačili Če so oblačila še uporabna: Oddajte jih v zabojnike za rabljena oblačila (npr. Humana) - oblačila naj bodo čista, suha in zapakirana v vrečko. Podarite jih dobrodelnim organizacijam, centrom za socialno delo ali trgovinam z rabljenimi oblačili. [odmevno.com] Če so oblačila poškodovana ali neuporabna: Ne sodijo več v črni zabojnik za mešane odpadke. Oddajte jih v zbirni center oziroma v namenske zabojnike za tekstil, kjer jih bodo reciklirali.

Oblačila lahko prodate

Precej moden trend številnih vplivnic in vplivnežev je tudi, da svoja malo rabljena ali celo nenošena oblačila in obutev prodajajo. Tudi vi se lahko tega lotite. Oblačilo fotografirajte, poiščite katero od spletnih strani, kjer lahko prodajate ali menjate obleke in obutev, in tako priskrbite oblačilom koga, ki mu bodo v veselje, medtem ko so vam v breme.

V zadnjem času so nadvse priljubljene tudi t.i. second hand tregovine, kjer si lahko za majhen znesek privoščite osvežitev vaše garderobe z oblačili “iz druge roke”, v trgovini pa pustite vaša oblačila, ki so sicer še vedno lepa in uporabna, a vam niso več prav oziroma ste se jih naveličali.

Oblačila, ki jih ne nosite, lahko tudi prodate na spletu. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Obstaja tudi reciklaža

Da, prav ste prebrali. Oblačila je mogoče reciklirati tako kot plastiko in druge surovine. Tudi pri nas obstaja podjetje, ki se ukvarja z reciklažo tekstila, a tja običajno prispejo darovana oblačila, ki niso dovolj dobra za nadaljnjo uporabo, prodajo ali donacijo. Le redki se tja odpravijo sami, da bi svoja oblačila reciklirati. Če želite izvedeti, kje je mogoče reciklirati oblačila, se obrnite na lokalno komunalno podjetje.

Oblačila je mogoče reciklirati tako kot plastiko in druge surovine. Foto: Profimedia Foto: Profimedia