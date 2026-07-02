Subaru uncharted: v osnovi isti, a tako zelo drugačen
Subaru je v navezi s Toyoto izdelal nov avtomobil, ki ga bodo trije slovenski trgovci zelo kmalu začeli prodajati. Uncharted je električni avtomobil z izrazitim terenskim karakterjem, kar smo v okolici italijanskega Bergama tudi preskusili.
Elektrifikacija modelske ponudbe Subaruja ostaja visoko na prioritetni lestvici, zato so za lažji za prehod izbrali zavezništvo s Toyoto. A to ne pomeni, da so na pladnju dobili zaključen projekt, na katerega bi zgolj nataknili svoj logotip, pač pa so v razvoj vložili veliko truda in znanja iz preteklosti. Več kot sto Subarujevih inženirskih strokovnjakov se je pred časom fizično preselilo na sedež Toyote, da bi soustvarjali nov projekt. Nikakor ne skrivajo, da je Toyota v projekt prinesla svoje izkušnje na področju hibridov, baterijske tehnologije in proizvodnje (uncharted se sestavlja v Toyotini tovarni na Japonskem), medtem ko je Subaru v projekt dodal znanje pri štirikolesnemu pogonu, nastavitvah podvozja in nenazadnje pri integraciji varnostnih asistenc.
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