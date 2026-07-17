Sydney Sweeney navdušila s fotografijami v spodnjem perilu

Igralka Sydney Sweeney nadaljuje uspešno širitev svojega modnega imperija. Zvezdnica je na družbenih omrežjih predstavila novo kolekcijo svoje blagovne znamke spodnjega perila in oblačil za prosti čas Syrn. Svojim sledilcem je pokazala nekaj fotografij, na katerih pozira v ležernem kompletu v barvi morske pene. Sestavljajo ga modrček, kratke hlače in široke uniseks hlače. Objava je hitro pritegnila ogromno pozornosti, saj je v samo štirinajstih urah zbrala več kot 1,6 milijona všečkov. Da igralka odlično obvlada promocijo, dokazuje tudi dejstvo, da je oboževalce razveselila še s kratkim videom, v katerem pleše v isti opravi, poroča hrvaški portal Index.

Od zapeljivosti do udobja

Nova linija nosi ime Small Town Girl oziroma Dekle iz majhnega mesta. Ustvarjalci jo opisujejo kot kolekcijo ležernih in razigranih oblačil, ki so popolna za sproščene trenutke. Sweeney na fotografijah nosi modrček z imenom First Base Scoop Neck, ki stane 39 dolarjev, in boksarice z visokim pasom Back For More za 16 dolarjev. Videz dopolnjujejo hlače Better On You, ki jih kupci lahko dobijo za 79 dolarjev. Igralka je nedavno s sledilci delila tudi svoje najljubše kose iz celotne ponudbe znamke, ki jih je razdelila v štiri kategorije: zapeljivo, romantično, igrivo in udobno. Med njimi izstopajo čipkasti modeli, vključno s korzetom, ki ga je nosila med snemanjem priljubljene serije Evforija. V njen donosen modni posel je svoj kapital vložil celo milijarder Jeff Bezos.

Obraz lastne znamke

Igralka je znamko Syrn na trg poslala letošnjega januarja. Že od samega začetka aktivno sodeluje pri njenem razvoju in predstavitvi javnosti. Redno se pojavlja v oglasnih kampanjah in promocijskih materialih, s čimer pametno povezuje svoj prepoznavni obraz z modnim poslom. Svojo spletno prisotnost redno izkorišča za usmerjanje pozornosti na nove izdelke, pri čemer ji zvesta baza oboževalcev zagotavlja odlične prodajne rezultate. Prejšnji teden je na primer objavila posnetek izza odrov snemanja, kjer nosi čipkast bodi, ki ga ponuja njena znamka. Pri promociji v Los Angelesu, ki je potekala v sklopu priljubljene prodajalne zamrznjenega jogurta, pa so jo podprli tudi številni znani obrazi iz industrije.