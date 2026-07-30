Ta SUV ponuja dve pogonski alternativi - bencin ali elektriko

Volvo XC60 je že leta tihi favorit med premijskimi športnimi terenci. V poplavi agresivnih nemških tekmecev stavi na zadržan, a prefinjen skandinavski dizajn in vrhunsko varnost.

In če se vam zdi, da je Volvo XC60 na sceni že celo večnost, vas občutki ne varajo, saj je kleni švedski SUV v aktualni generaciji na trgu že praktično celo desetletje. Njegovo večno svežino so v Göteborgu v tem času zagotovili s prvo prenovo pred petimi leti, nato pa še z drugim manjšim posegom pri lepotnem kirurgu, pri katerem je imel termin konec lanskega leta. Druga prenova, zanimivo, na zunaj ni prinesla prav radikalnih sprememb, saj je omembe vredne osvežitve doživel samo sprednji del vozila, ki je slogovno zdaj bližje večjemu modelu XC90, ob tem pa so Švedi “primaknili” še nekaj dodatnih barvnih odtenkov, nov dizajn platišč in minimalne popravke pri videzu zadnjih luči. Da bi opazili, da imate pred seboj “novi” model, morate že skoraj biti malce poznavalca.