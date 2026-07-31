"Industrijska dediščina lahko postane prostor novih zgodb"

IZOLA > Danes se zdi, da njihovo vztrajno delo dobiva potrditev. To soboto na dotičnem območju to soboto pripravljajo večerni glasbeni dogodek ARRIGONI Live, ki je v nekaj letih prerasel v enega prepoznavnejših dogodkov v Izoli in dokazal, da ima območje nekdanje tovarne Argo izjemen potencial za kulturne in glasbene vsebine.

"Ob podpori lokalne skupnosti, sponzorjev in številnih prostovoljcev smo uspeli pokazati, da lahko industrijska dediščina postane prostor novih zgodb, ki povezujejo ljudi in vračajo življenje v eno najbolj prepoznavnih lokacij v Izoli," so sporočili ob tej priložnosti.

Po poletni sezoni želijo na območju Arrigonija organizirati glasbene delavnice z uveljavljenimi predstavniki glasbene industrije in domačimi ter tujimi ustvarjalci, nadaljevati pa nameravajo tudi s prostovoljskimi čistilnimi akcijami, s katerimi želijo prispevati k postopni revitalizaciji prostora in ga še tesneje povezati z lokalno skupnostjo.

Predstavniki društva napovedujejo, da se zgodba ne bo končala zgolj z letošnjim dogodkom. Po poletni sezoni želijo na območju Arrigonija organizirati glasbene delavnice z uveljavljenimi predstavniki glasbene industrije in domačimi ter tujimi ustvarjalci, nadaljevati pa nameravajo tudi s prostovoljskimi čistilnimi akcijami, s katerimi želijo prispevati k postopni revitalizaciji prostora in ga še tesneje povezati z lokalno skupnostjo.

Utrinek z lanskoletnega dogodka Arigoni Live Foto: Tk Foto: Tk

Prav tako napovedujejo, da imajo ob zadostni podpori Občine Izola ambiciozne načrte tudi za prihodnost. V sodelovanju z vsemi študentskimi organizacijami v slovenski Istri želijo na območju Arrigonija organizirati večji festival, ki bi združil glasbo, kulturo, šport in ustvarjalnost ter postal tradicionalno srečanje mladih iz celotne regije. Po njihovih besedah ima Arrigoni vse pogoje, da se razvije v eno osrednjih prizorišč kulturnega in mladinskega dogajanja v slovenski Istri. •