Tudi Hilary Duff je preizkusila “kuro” z lososovo spermo

Priljubljena igralka in pevka Hilary Duff, ki bo septembra dopolnila 39 let, je brez zadržkov iskreno spregovorila o lepotnih popravkih, ki si jih je do zdaj privoščila. “Obožujem vse,” je povedala brez dlake na jeziku in dodala, da je poskusila že marsikaj. Med posege, ki si jih privošči redno, prednjači botoks, dejala pa je še, da je 'naravnost obsedena' z mikroneedlingom, poskusila pa je celo zloglasno nego obraza z lososovo spermo.

Postopek, ki ga sicer pogosto imenujejo nega obraza z lososovo spermo, temelji na uporabi polinukleotidov, pridobljenih iz mlečja lososa, in ne na uporabi same sperme, kot bi lahko sklepali iz poimenovanja. Gre za estetski tretma, katerega namen je spodbuditi naravne procese obnove kože, izboljšati njeno hidracijo, elastičnost in splošni videz. Da so preizkusile ta postopek, je priznalo že več zvezdnic, med drugim tudi Kris Jenner.

... in danes Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Medtem ko pevka skrbno pazi na svoj obraz, pa je sicer v preteklosti že priznala, da se zaveda, da 'njeno telo ni popolno in da ji je to všeč'. “Naučila sem se ga sprejemati takšnega, kot je in mislim, da to pride z leti,” je še pojasnila Hilary, ki se kljub vsem popravkom veseli tega, da bo prihodnje leto dopolnila 40 let.

“Vsi moji prijatelji so že 40 in komaj čakam, da bom tudi sama dopolnila 40 let. Mislim, da to obdobje prinaša posebno srečo v življenju. Še posebej za igralke; morda včasih ni bilo tako, a zdaj zagotovo je,” je priznala v enem izmed intervjujev pred nekaj leti.

Hilary Duff je sicer svetu znana predvsem kot otroška zvezda; ob prelomu tisočletja je nastopila v priljubljeni televizijski seriji Lizzie McGuire, kjer je odigrala naslovno junakinjo, pozneje pa je nastal še film, ki je celotno generacijo milenijcev navdušil s pesmijo What Dreams Are Made Of. Istočasno je Duff uspešno zagnala tudi pevsko kariero in izdala več uspešnih albumov.

V zadnjih desetih letih se je posvetila družini, istočasno pa je snemala tudi priljubljeno serijo Younger, prav lani pa je napovedala svojo vrnitev na glasbene odre. Februarja letos je tako izdala nov album, ki je bil med oboževalci dobro sprejet, po več kot desetletju pa se je v tem poletju podala na koncertno turnejo, v sklopu katere bo jeseni obiskala tudi Evropo. • ma