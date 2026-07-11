“Uživajte v svojih prsih, dokler jih imate”

Priljubljena pevka Jessie J se je po dolgem času znova oglasila in odkrito spregovorila o izkušnji po lanski diagnozi raka dojke v zgodnji fazi. Pevka, ki je zaslovela s hiti, kot sta Price Tag in Domino, je maja letos razveselila oboževalce z novico, da je ozdravela. Zdaj se je ozrla na težko obdobje, ki ji je po njenih besedah močno spremenilo pogled na življenje in svet okoli nje.

“Zadnjih osemnajst mesecev je predstavljalo najbolj neverjetno in čarobno obdobje mojega življenja, a hkrati tudi najtežje,” je povedala zvezdnica, poroča črnogorski portal Vijesti. Pevka ima triletnega sina Skya in poudarja, da ljudje prav skozi najtežje trenutke pogosto odkrijejo najpomembnejše dele sebe. “Ko se soočimo z izzivi, nas življenje poskuša nečesa naučiti,” je pojasnila.

“Življenje te lahko preseneti”

Ko je govorila o telesnih in življenjskih spremembah, je Jessie J z dobro mero humorja omenila tudi operacijo odstranitve dojke. “Potem sem postala mama, čeprav nisem verjela, da se bo to sploh kdaj zgodilo, in nenadoma so mi eno dojko preprosto odrezali. Veste, kaj mislim?” je dejala pevka. Življenje prinaša nepričakovane spremembe, zato je ženskam sporočila, naj cenijo svoje telo.

“Nikoli ne veste, kdaj vam bodo dojko vzeli, zato uživajte v svojih prsih,” se je pošalila in takoj dodala, da gre za metaforo za življenje. V preteklosti je pevka že večkrat govorila o strahu in negotovosti po diagnozi. Izpostavila je predvsem podporo družine in dejstvo, da ji je prav materinstvo najbolj pomagalo prebroditi najtežje dni. Danes slavi življenje, glasbo in priložnost, da še naprej ustvarja in dela tisto, kar jo najbolj veseli. • nr