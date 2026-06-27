V Rimu s parado proslavili 80-letnico kultne vespe

Številni navdušenci z vsega sveta so se na vespah vozili po središču Rima, tudi mimo Koloseja.

RIM • "Našo vespo smo pripeljali iz Združenih držav. Potovali smo prek Nemčije, nato prek Dunaja (...) in potem sem z vespo dva tedna vozil iz Avstrije v Rim," je povedal David Baamonde iz Teksasa.

"Zame je vespa način življenja, brezskrbnost, uživanje v trenutku, odkrivanje pokrajin - to je življenjski slog," je dejal Italijan Andrea Musco.

Večdnevna praznovanja ob obletnici vespe so se začela že v četrtek. Na severu Rima so za to priložnost vzpostavili posebno vas, kjer so se srečali navdušenci in člani klubov Vespa z vsega sveta, potekale pa so tudi razstave.

Udeležbo na teh dogodkih so napovedali tudi v Vespa klubu Ljubljana. Na družbenem omrežju facebook so udeležbo na srečanju v čast 80-letnici vespe označili za vrhunec njihovega potovanja od Neaplja do Rima, ki naj bi se ga udeležilo več kot 50 članov kluba.

"Zgodovina vespe, ki je dobesedno spremljala rojstvo in razcvet Italije po drugi svetovni vojni, je na nek način ikoničen simbol naše zgodovine, naše kulture," je ob predstavitvi praznovanj poudaril župan Rima Roberto Gualtieri.

Prve vespe so s proizvodne linije tovarne Piaggio v toskanskem kraju Pontedera zapeljale leta 1946. Razvili so jo kot cenovno dostopno prevozno sredstvo za široke množice. V naslednjih desetletjih se je razvila v kultno vozilo. Po podatkih podjetja Piaggio so od začetka proizvodnje prodali že skoraj 20 milijonov vesp.

V Italiji velja vespa za nacionalni simbol. Tudi v tujini je ta skuter zelo priljubljen. Za mnoge predstavlja utelešenje italijanskega načina življenja.