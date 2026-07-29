Več žensk igralca in glasbenika Jareda Leta obtožilo spolnega nasilja

LOS ANGELES > V dokumentarcu Jared Leto: Hollywoodska temna skrivnost štiri ženske danes 54-letnemu Letu med drugim očitajo spolni napad ter uporabo eksplicitnega jezika in neprimernega vedenja do najstnikov, poroča španska tiskovna agencija EFE. Dokumentarec vključuje tudi pričevanja dveh oseb, ki sta delali z Letovo glasbeno skupino.

Ena od žensk trdi, da jo je Leto spolno napadel v kopalnici motela, ko je bila stara 17 let, druga pa, da ji je hollywoodski zvezdnik grozil s spolnim napadom, ko je bila stara 19 let.

Tretja ženska je opisala, da je imela spolne odnose z zvezdnikom v Kaliforniji, ko je bila stara 17 let, kar bi bilo pravno opredeljeno kot posilstvo, četrta ženska pa je dejala, da ji je Leto pri 16 letih večkrat pošiljal spolno eksplicitna sporočila.

"Nikoli v življenju nisem nikogar spolno napadel. Te trditve absolutno ne držijo," Letov odziv povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Leto je med drugim osvojil oskarja za najboljšega stranskega igralca v filmu Klub zdravja Dallas (Dallas Buyers Club), njegova skupina Thirty Seconds to Mars pa je znana po pesmih, kot so The Kill, Kings and Queens in This Is War.