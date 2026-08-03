Veliki borec proti apartheidu bo dočakal filmsko upodobitev

Vrhunski južnoafriški trobentač Hugh Masekela se je ponašal s šest desetletij trajajočo glasbeno kariero in je posnel več kot 40 albumov.

V vlogi Masekele bo nastopil južnoafriški igralec in producent Thabo Rametsi, pevko bo upodobila britanska igralka in pevka Cynthia Erivo, vlogo Belafonteja pa bo prevzel ameriški glasbenik John Legend. Izid filma še ni znan.

“Južnoafriška jazzovska legenda Hugh Masekela, izgnan iz domače Južne Afrike, je razpet med dvema svetovoma. V poznih 80. letih minulega stoletja gibanje proti apartheidu pod vodstvom njegovega mentorja in gorečega nasprotnika apartheida, škofa Trevorja Huddlestona sproži bojkot proti Masekelinemu prijatelju Paulu Simonu zaradi njegovega studijskega albuma Graceland, ki črpa navdih iz glasbe južnoafriških mestnih četrti. Očitajo mu kršitev kulturnega bojkota, ki so ga odredili Združeni narodit. Miriam 'Mama Afrika' Makeba in Masekela, ki glasbo dojema kot močno orožje v tem boju, ustanovita skupino Graceland, katere namen je svetu predstaviti glas Južne Afrike,” je o vsebini filma zapisano na mednarodni filmski spletni bazi IMDb.

Oče južnoafriškega jazza

Vrhunski južnoafriški trobentač Masekela, ki je veljal za očeta južnoafriškega jazza, se je ponašal s šest desetletij trajajočo glasbeno kariero in je posnel več kot 40 albumov. Glasbenik, ki je tri desetletja preživel v izgnanstvu, je bil veliki borec proti apartheidu. Med njegove najbolj znane skladbe sodita Coal Train in Bring Him Back Home, ki je postala himna pozivov k Mandelovi izpustitvi. Umrl je leta 2018.

Del zgodbe bo tudi Harry Belafonte, glasbenikov prijatelj in sopotnik v času njegovega izgnanstva v ZDA. Belafonte se je poleg glasbene kariere skupaj z Martinom Luthrom Kingom mlajšim tudi boril za državljanske pravice temnopoltih v ZDA, z Nelsonom Mandelo proti apartheidu v Južni Afriki in kot Unicefov ambasador za otroke na Haitiju in v Sudanu. Leta 2023 je umrl zaradi kongestivne srčne odpovedi. Star je bil 96 let.

Sedeminštiridesetletni John Legend je Belafonteja spoznal kot “prijatelja, mentorja in sopotnika v boju za pravičnost”. “Bil je izjemen človek, ki je živel veličastno, revolucionarno življenje,” je povedal. Dodal je, da je Belafonte predstavljal utelešenje umetnika in aktivista, ki je postavil standard tako zanj kot mnoge druge, ki stojijo na njegovih ramenih.