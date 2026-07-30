“Vse v zvezi z Jennifer Lopez je laž”

LOS ANGELES > Prvi soprog Jennifer Lopez Ojani Noa je v nedavnem intervjuju razkril presenetljive trditve o življenju in karieri slavne pevke. Po njegovih besedah je bila poroka Lopezove z igralcem Benom Affleckom leta 2022 le skrbno načrtovana PR poteza, s katero je želela ponovno pritegniti pozornost javnosti. “Ta zakon je bil PR trik. Potrebovala je, da ljudje spet govorijo o njej,” je dejal Noa, ki je bil s pevko poročen med letoma 1997 in 1998.

V ekskluzivnem pogovoru za britanski The Sun je osebni trener zatrdil, da je celotna pripoved o njenem odraščanju v skromnih delavskih razmerah v Bronxu izmišljena. “Ko sem jo spoznal, je živela zelo udobno, v srednjem razredu. Že pri 18 letih je delala na televiziji, imela je denar, njena mama pa je bila učiteljica. Ona je lažna,” je bil oster Noa. Povedal je, da se je že pred slavo obnašala kot diva in da je bil njun zakon kratek, ker je bila njej slava pomembnejša od njunega odnosa.

Prvi mož Jennifer Lopez trdi, da je bil zakon med pevko in igralcem Benom Affleckom (na fotografiji) le PR trik. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Varanje z Diddyjem in grožnje

Noa trdi, da ga je Jennifer Lopez varala z raperjem Seanom Diddyjem Combsom, s katerim je sodelovala pri svojem prvem albumu On The 6. Zaradi afere sta se moška tudi fizično sprla. Noa je prvič javno spregovoril o tem, da naj bi Diddy pevki grozil in jo verbalno zlorabljal, zaradi česar se je bala za svoje življenje. Njuna zveza, ki se je začela leta 1999, se je končala dve leti kasneje.

Opisal je tudi konkreten incident, ko naj bi se Diddy nepovabljen pojavil na rojstnodnevni zabavi asistentke Lopezove. “Pristopil sem k njemu in mu rekel, naj odide. Rekel mi je, da je spal z mojo ženo,” je pripovedoval Noa. Nekaj tednov kasneje ga je Jennifer poklicala prestrašena, ker se je raper pojavil pred njeno hišo. “Rekla mi je, da ima orožje. V obraz sem mu rekel, da je strahopetec. Vedno je bil obkrožen z oboroženimi telesnimi stražarji,” je dodal Noa in pojasnil, da so sosedje poklicali policijo, nakar je Diddy pobegnil.

Ojani Noa je Lopezovo spoznal v restavraciji pevke Glorie Estefan v Miamiju, kjer je delal kot natakar. Njuna zveza je hitro postala resna in kmalu sta se poročila, a je njun zakon razpadel, ko je njena kariera doživela bliskovit vzpon.