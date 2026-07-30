Xpeng L03: preko 1000 km dosega, začetna cena pri 35 tisočakih

Novi član kitajske družine, pod katerega obliko se je podpisal nekdanji Ferrarijev oblikovalec Juan Manuel Lopez, temelji na novi platformi Sepa 3.0, ki mu omogoča tako popolnoma električni kot tudi pogon s podaljševalnikom dosega. Popolnoma električno različico poganja elektromotor z močjo 183 kilovati in 280 Nm navora, kupec pa bo lahko izbiral med baterijama s kapaciteto 56 ali 69 kilovatnih ur. Z večjo baterijo doseže do 440 kilometrov dosega po merilnem ciklu WLTP, do 100 km/h pospeši v 6,6 sekunde, hitra polnilnica z močjo do 207 kW pa omogoča polnjenje od 10 do 80 odstotkov v približno 20 minutah. Posebnost ponudbe bo različica L03 Power X s podaljševalnikom dosega. Enako zmogljiv elektromotor dopolnjuje še 1,5-litrski bencinski motor z močjo 70 kilovatov, ki deluje izključno kot generator električne energije. Baterija kapacitete 37,2 kWh omogoča do 215 kilometrov električne vožnje, skupni doseg z uporabo bencinskega motorja pa presega 1000 kilometrov, ob povprečni porabi 5,5 litrov na 100 kilometrov.

Proizvodnja najverjetneje v Avstriji

Velik poudarek je namenjen tehnologiji. Med kopico novosti velja izpostaviti sistem avtonomne vožnje, ki temelji na umetni inteligenci in za delovanje uporablja zgolj kamere, brez Lidarja. L03 bo hkrati tudi prvi model z vgrajeno navigacijo Google Maps Auto SDK. Gre za nekakšen razvojni paket, ki avtomobilskim proizvajalcem omogoča, da Googlove zemljevide vgradijo neposredno v operacijski sistem avtomobila, ne da bi moral voznik priključiti telefon ali uporabljati Android Auto oziroma Apple CarPlay. Evropske cene za novinca še niso uradno znane. Na Kitajskem se sicer model prodaja za 18.500 evrov, po ocenah pa naj bi se v Evropi začetna cena gibala okoli 35 tisoč evrov. Zelo verjetno bodo tudi ta avto sestavljali v avstrijskem Gradcu, a uradne potrditve s strani Xpenga še ni.