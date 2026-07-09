Z outlanderjem po poteh prvega slovenskega tihotapca
Vse generacije poznajo Levstikovo delo Martin Krpan. Z otroško naivnostjo smo verjeli, da je možakar tihotapil sol. Je, no, pa tudi ni.
Možakar, ki je svojega konjička (kobilico) sam prestavil s ceste, ko se je mimo s kočijo peljal cesar, pozneje pa je na Dunaju posekal lipo in premagal turškega orjaka z imenom Brdavs, je kot rečeno prenašal sol. Pivka, nekdanji Šempeter na Krasu, je danes lepo urejen kraj na zahodnem robu tega širokega, tipičnega kraškega polja, čez katerega teče reka Pivka, ki potem skoči pod zemljo, se spet pojavi kot Unica in spet skrije, nakar pri Vrhniki postane – Ljubljanica in teče skozi prestolnico.
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