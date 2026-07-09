Artur Švarc

Z outlanderjem po poteh prvega slovenskega tihotapca

Zanimivosti
9. 07. 2026, 20:10 , posodobljeno: 9. 07. 2026, 20:10

Vse generacije poznajo Levstikovo delo Martin Krpan. Z otroško naivnostjo smo verjeli, da je možakar tihotapil sol. Je, no, pa tudi ni.

V Notranjem stoji vas, Vrh po imenu, v tej vasici je živel v starih časih Krpan, močan in silen človek. Hrib Sveta Trojica v bližini je na 1106 metrih nadmorske višine.

Na Notranjskem je vas Vrh, v kateri je v starih časih živel Martin Krpan, močan in silen človek. Hrib Sveta Trojica v bližini je na 1106 metrih nadmorske višine.

Foto: Artur Švarc

Možakar, ki je svojega konjička (kobilico) sam prestavil s ceste, ko se je mimo s kočijo peljal cesar, pozneje pa je na Dunaju posekal lipo in premagal turškega orjaka z imenom Brdavs, je kot rečeno prenašal sol. Pivka, nekdanji Šempeter na Krasu, je danes lepo urejen kraj na zahodnem robu tega širokega, tipičnega kraškega polja, čez katerega teče reka Pivka, ki potem skoči pod zemljo, se spet pojavi kot Unica in spet skrije, nakar pri Vrhniki postane – Ljubljanica in teče skozi prestolnico.

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