Za prvo damo dokumentarec ni bil finančni polom

MIAMI > Podatek o njenih prihodkih razkriva novo finančno poročilo njenega soproga Donalda Trumpa.

Dokumentarec s preprostim naslovom Melania je na filmska platna prišel januarja letos in kmalu po premieri sprožil zelo deljena mnenja. Ustvarjalci so na svetovnih kino blagajnah zbrali le okoli 16,6 milijona dolarjev. Projekt je pred tem podprl Amazon MGM s pogodbo, vredno okoli 40 milijonov dolarjev, dodatnih 35 milijonov dolarjev pa so vložili v trženje filma. Kljub komercialnemu neuspehu filma je glavna zvezda osebno zaslužila več kot 10 milijonov dolarjev, poroča ameriški NBC News. Ta znesek izhaja iz naslova licenciranja njene podobe filmskim producentom. Podatki se skrivajo v zajetnem finančnem poročilu Donalda Trumpa, ki obsega kar 927 strani.

Razkorak med kritiki in gledalci

Filmski kritiki so dokumentarec ocenili zelo slabo, medtem ko je občinstvo reagiralo precej bolj pozitivno. To razliko najbolje prikazuje spletna stran Rotten Tomatoes, kjer ima film le okoli deset odstotkov pozitivnih ocen s strani kritikov, a kar 99 odstotkov pozitivnih ocen s strani gledalcev. Kljub navdušenju njenih podpornikov to ni preprečilo finančnega minusa pri sami distribuciji in predvajanju.

Kljub slabim številkam v blagajnah je Donald Trump februarja vztrajal, da gre za zelo uspešen film. Svojo soprogo je celo označil za veliko filmsko zvezdo. Takrat je v svojem slogu izjavil, da v eni družini ne moreta biti dve zvezdi, zato jo je v šali opozoril na to težavo. Zvezdnik in politik je novinarjem še dodal, da so kinematografi polni in da se predvsem ženske vračajo v dvorane, da bi film pogledale dvakrat, trikrat ali celo štirikrat.

Film, ki ga je režiral hollywoodski režiser Brett Ratner, ponuja vpogled v zakulisje prve dame 20 dni pred drugo inavguracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa.