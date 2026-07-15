Poletna druženja so lahko prijetna, vključujoča in varna predvsem brez pritiska k pitju alkohola.

“Alkohol v poletni vročini ni osvežitev, temveč dodatno tveganje za zdravje. Kljub temu je na številnih prireditvah še vedno kot skoraj nepogrešljiv del zabave in druženja,” je opozoril predsednik Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni Franc Zalar.

Težave že ob

občasnem pitju

Uživanje alkohola ne škodi le ob dolgotrajnem ali čezmernem pitju, so opomnili v sporočilu za javnost. Tveganje za motnje srčnega ritma, povišan krvni tlak, srčni infarkt in možgansko kap se po navedbah Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije povečuje sorazmerno z zaužito količino alkohola, vendar je prisotno že ob občasnem pitju.

Pitna voda na dogodkih ne sme biti težje dostopna ali dražja od alkoholnih napitkov. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Leta 2024 je v Sloveniji zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov umrlo 842 ljudi, skoraj polovica pred 65. letom starosti, so navedli, pri čemer so se sklicevali na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V evropski regiji alkohol po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije vpliva na približno 800.000 smrti letno.

Poziv k brezplačnemu dostopu do pitne vode

Nevladne organizacije s področja javnega zdravja so organizatorje poletnih dogodkov zato opozorile, naj obiskovalcem zagotovijo brezplačen dostop do pitne vode, dovolj možnosti za umik v senco, jasno označene točke prve pomoči ter kakovostno ponudbo brezalkoholnih pijač. “Pitna voda na dogodkih ne sme biti težje dostopna ali dražja od alkoholnih napitkov,” menijo.

Alkohol je na številnih prireditvah še vedno kot skoraj nepogrešljiv del zabave in druženja. Foto: Daniel Novakovic/sta Foto: Daniel Novakovic/sta

Prav tako je pomembno, da obiskovalci že pred odhodom na prireditev načrtujejo varen prevoz domov, organizatorji pa jim pri tem pomagajo z informacijami o javnem prevozu, organiziranimi prevozi in drugih varnih možnostih.

Enajst smrti zaradi alkoholiziranih voznikov

Ob tem so navedli, da je bilo v prvih petih mesecih v Sloveniji 493 prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci. V teh nesrečah je življenje izgubilo 11 ljudi. “Vsako izgubljeno življenje je preveč in za seboj pusti neizmerno bolečino ter nepopravljivo izgubo za družino, prijatelje in celotno skupnost,” je poudaril direktor Zavoda Vozim David Razboršek.

Brezalkoholne pijače imajo lahko sledi alkohola Strokovnjaki v vročih dneh, ko je potreba po tekočini večja in je več družabnih dogodkov, svetujejo previdnost pri izbiri pijač. Tudi če imajo oznako, da so brezalkoholne, to še ne pomeni, da so res brez alkohola. Glede na to morajo biti ranljive skupine, kot so nosečnice, otroci in ljudje, ki se zdravijo zaradi alkoholizma, dodatno pozorne.

Mladi lažje do alkohola

Prav tako so v sporočilu za javnost opozorili, da mladi na poletnih prireditvah lažje dostopajo do alkohola. “Ozaveščanje trgovcev in prodajalcev o doslednem spoštovanju prepovedi prodaje alkohola mladoletnim je ključnega pomena za zaščito zdravja in razvoja mladih,” je poudarila predsednica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo Mihaela Lovše.

V preteklem letu so namreč na terenu ugotovili občutno povečanje primerov prodaje alkohola mladoletnim, zlasti v severovzhodni Sloveniji. Prizor na fotografiji je zrežiran. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Poudarila je, da je treba okrepiti preventivne aktivnosti, ozaveščanje in dosledno izvajanje zakonodaje. V preteklem letu so namreč na terenu ugotovili občutno povečanje primerov prodaje alkohola mladoletnim, zlasti v severovzhodni Sloveniji.

Direktor Inštituta Utrip in vodja mreže Preventivna platforma Matej Košir pa je pri tem opozoril, da k normalizaciji pitja alkohola prispeva tudi stalna prisotnost alkoholnih znamk na prireditvah in v drugih okoljih, vključno s promocijo izdelkov 0,0, ki pogosto uporabljajo enaka imena in podobe kot alkoholne pijače.

“Poletna druženja so lahko prijetna, vključujoča in varna predvsem brez pritiska k pitju alkohola. Naj bodo v ospredju poletnih druženj glasba, kultura, voda in senca, ne pa raba alkohola,” so še zapisali v sporočilu za javnost.