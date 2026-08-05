Brazgotine se v toplem in vlažnem okolju celijo hitreje

Ali se bo naša koža brazgotinila bolj ali manj, je precej odvisno od genetskih dejavnikov, od mesta poškodbe, v veliki meri pa tudi od tega, kako zdravo se prehranjujemo in kako brazgotino negujemo. Izpostavljanje soncu lahko povzroči potemnelost in odebelitev brazgotin še najmanj eno leto po posegu. Zato je treba brazgotine ta čas redno pokrivati in uporabljati zaščitne kreme z visokim faktorjem.

Kako nastanejo brazgotine

Celjenje poškodovanega kožnega tkiva je občutljiv proces, ki ga delimo na več faz. Med vnetno fazo, ki traja od dva do šest dni, je rana otekla, pordela in boleča, saj se celice borijo proti vdoru bakterij. Za njo nastopi proliferativna faza celjenja, traja od tri do štiri tedne, ko začnejo celice vezivnega tkiva intenzivneje tvoriti kolagen, nastanejo pa tudi drobne žilice, ki pospešijo hranjenje in celjenje ranjenega mesta. Za ta čas je značilna odebelitev robov rane oziroma nastajanje rdečkastih vozličkov.

Nega brazgotin Ko se rana popolnoma zapre in odpade krasta, se začne obdobje, ko lahko z ustrezno nego vplivamo na videz brazgotine. Med najučinkovitejšimi pripomočki so silikonski geli in silikonski obliži, ki zmanjšujejo rdečino, zadebelitev in srbenje ter izboljšujejo videz brazgotine. Koristna je tudi nežna masaža z vlažilno kremo ali oljem, saj izboljša prožnost tkiva in preprečuje zategovanje. Brazgotino je priporočljivo redno vlažiti ter jo vsaj eno leto zaščititi pred soncem z zaščitnim faktorjem ali oblačilom, saj lahko UV-žarki povzročijo trajno potemnitev. Celjenje brazgotine je dolgotrajen proces in lahko traja od šest mesecev do dveh let.

Celice, ki pomagajo pri čiščenju rane, lahko povzročijo, da je rana na površini vlažna, belkasta ali rumenkasta. Če je prisoten zelenkast, gost gnoj, gre za infekcijo, ki jo je treba pokazati zdravniku. Maturacijska pa je tista faza, med katero brazgotina zori, zato se odvečni kolagen razgradi in postane brazgotina tanka, ploščata in belkasta. To traja od več tednov do nekaj let, pri otrocih lahko ves čas rasti. Tudi sicer so k brazgotinjenju bolj nagnjeni otroci in mlajši ljudje ter ljudje s temnejšim pigmentom. Pri občutljivih ljudeh se lahko razvijejo obsežne brazgotine že po zelo majhni poškodbi, kakršna je mačja praska.

Zdravljenje brazgotin

Rano moramo oskrbeti takoj po padcu, bolezni oziroma operaciji, brazgotino pa začnemo negovati že kakšen teden ali dva po odstranitvi šivov oziroma takoj ko postane brazgotina povsem suha. Negujemo jo lahko še leto ali dve po poškodbi. Za to so na tržišču na voljo različne kreme in geli, ki pomagajo, da koža pri celjenju ohranja primerno vlažnost in elastičnost. Ni dobro, če se robovi ran vlečejo, zato telesna aktivnost še nekaj časa ni priporočljiva. Lahko si namestimo tudi obliže, ki preprečijo raztegovanje rane. V toplejšem in bolj vlažnem okolju se rana oziroma brazgotina lepše celi, zato si pomagajmo s silikonskimi geli in obliži.

Med maturacijsko fazo brazgotina zori, zato se odvečni kolagen razgradi in postane brazgotina tanka, ploščata in belkasta. Foto: Pexels Foto: Pexels

Za rane po opeklinah so na voljo posebna kompresijska oblačila. Za zmanjšanje drobnih brazgotin so primerni dermovaljčki, ki z drobnimi iglicami naredijo drobne poškodbe v tkivu, kar prepreči nastanek večje brazgotine. Moteče brazgotine lahko zdravnik odpravi z injekcijami kortikosteroidov, keloidne pa lahko kirurg izreže, vendar s tveganjem, da se bo brazgotina ponovila. Vse vrste brazgotin lahko kadarkoli zabrišemo tudi z laserskim zdravljenjem, tiste, ki nastanejo zaradi aken, pa zmanjša ali povsem zabriše kemični piling, ki pa ga ne smemo zaupati kozmetičarki, temveč le izkušenemu dermatologu.

Kaj pa prehrana?

Študije so pokazale, da naše telo za lepo celjenje ran potrebuje cink, vitamin C, beljakovine, vse minerale, predvsem pa več železa. Nizka raven vitamina C in cinka povzroča zmanjšano tvorbo kolagena, s tem pa tudi slabše celjenje ran.

Celice, ki pomagajo pri čiščenju rane, lahko povzročijo, da je rana na površini vlažna, belkasta ali rumenkasta. Če je prisoten zelenkast, gost gnoj, gre za infekcijo, ki jo je treba pokazati zdravniku.

Zato ne bo nič narobe, če se bomo z zdravnikom pred operacijskim posegom pogovorili o jemanju multivitaminskih dodatkov. Kajenje povzroča oženje žil in tako onemogoča preskrbo tkiv s kisikom in drugimi hranili, s tem pa zavira celjenje ran in povzroča brazgotinjenje. •