Med, aloe vera in hladen obkladek bodo ublažili srbeče pike komarjev

Čeprav imamo radi tople dni, ko lahko posedamo zunaj, nam to idilo pogosto zagrenijo komarji.

Na nekaterih območjih po svetu komarji prenašajo številne bolezni, ki so škodljive in prizadenejo predvsem krvni sistem. Če po piku komarja začnemo težko dihati, imamo oteklo grlo ali pa se zgolj slabo počutimo, moramo nemudoma obiskati zdravnika. Ob običajnem piku in srbečici, s katero se srečujemo vsako leto, si lahko pomagamo z naravnimi pripravki in sestavinami, ki so skrite na policah vsakega doma.

Čistilni alkohol

Čistilni alkohol pomaga takoj po piku. Popivnajte prizadeto površino z robčkom, vendar z omenjeno tekočino ne pretiravajte. Kaj hitro se namreč lahko zgodi, da razdražite kožo.

Med

Med ima antiseptične lastnosti, ki so jih poznali že v starem Egiptu. V preteklosti so ga uporabljali za razkuževanje ran, za zdravljenje driske in ostalih prebavnih težav, varoval pa naj bi tudi pred infekcijami.

Pri močnejši reakciji pomagajo tudi antihistaminiki ali blaga krema s hidrokortizonom, vendar se pred uporabo pri majhnih otrocih, nosečnicah ali na večji površini kože posvetujte s farmacevtom oziroma zdravnikom

Če z njim namažemo prizadeto območje pika komarja, ta takoj preneha srbeti, vendar pozor – nikar ne hodite z njim ven, saj boste tako privabili še več komarjev. Med je odlično sredstvo proti srbečici, je pa tudi živilo, ki privablja komarje kot vir hrane.

Mrzla čajna vrečka

Zeleni in črni čaj sta prava čaja, ki sta že od nekdaj zelo priljubljena med ljudmi. Uživamo ju, ker vsebujeta številne vitamine, antioksidante in alkaloide, izredno učinkovita pa sta tudi kot sredstvi za preprečevanje podočnjakov in pomiritev razdražene kože po piku komarja.

Aloe vera

Aloe vero, ki jo obožujemo kot rastlino, največkrat pa uporabljamo proti opeklinam, poznamo še po številnih drugih dobrih lastnostih. Gel iz aloe vere, ki ga lahko kupimo v trgovini ali pa ga pridobimo iz domače rastline, je odlično hladilno sredstvo, ki ga lahko izkoristimo tudi pri pikih komarjev.

Pasta iz sode bikarbone Srbečico lahko ublažite tudi s pasto iz sode bikarbone. Majhno količino zmešajte z nekaj kapljicami hladne vode, nanesite na pik in po približno desetih minutah sperite. Če začne peči ali se rdečica poveča, prirpavek takoj odstranite in dobro sperite.

Lažje reči kot storiti, toda najbolje je, da razdražene kože ne spraskamo. Na žalost univerzalnega recepta, ki bi z gotovostjo odgnal komarje, ni. Različnim ljudem pomagajo različne stvari, le najti morate tisto, ki vam najbolj ustreza.

Hladen obkladek

Ena najpreprostejših rešitev je hladen obkladek. Na mesto pika za nekaj minut položite krpo, navlaženo z mrzlo vodo, ali vanjo zavito ledeno kocko. Hlad zoži žile ter začasno zmanjša oteklino, rdečico in srbečico. Ledu ne polagajte neposredno na kožo, saj jo lahko poškoduje.

Pripravki iz lekarne

Če domača pomoč ne zadostuje, lahko uporabite gel, namenjen blaženju srbečice po pikih žuželk. Pri močnejši reakciji pomagajo tudi antihistaminiki ali blaga krema s hidrokortizonom, vendar se pred uporabo pri majhnih otrocih, nosečnicah ali na večji površini kože posvetujte s farmacevtom oziroma zdravnikom.

Limonin sok To sadje bo pomagalo ublažiti srbečico, deluje pa tudi antibakterijsko. Pomembno je le, da pri uporabi soka limone ali limete kože ne izpostavljate soncu.

Pomembno je, da pika ne praskate, saj lahko poškodujete kožo in povzročite okužbo. Če se rdečina hitro širi, je mesto zelo boleče, toplo ali zagnojeno, se pojavi vročina oziroma otekanje obraza in težko dihanje, je potrebna zdravniška pomoč. •