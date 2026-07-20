Mrzli obkladki hitro pomagajo zoper bolečino in vnetje

Otrdel vrat je najpogosteje posledica otečenih mišic, zaradi česar je vrat težko premikati v eno ali drugo stran. Premiki so lahko boleči, spremljajo jih lahko tudi glavobol, bolečine v vratu, ramenih in/ali v rokah. Včasih je tako hudo, da moramo premakniti telo v eno stran, če želimo pogledati vstran.

Kako si pomagati

Ključnega pomena je, da si vzamemo čas za počitek. V tem času se upočasnimo in damo mehkemu tkivu možnost, da se pozdravi. V nekaterih primerih je bolečina izjemno močna, ostra in zmanjša možnost gibanja. Če je bolečina huda, si lahko pomagamo s protibolečinskimi tabletami in toplimi ali mrzlimi obkladki. Nošenje vratne opornice ni priporočljivo. Poskušajte se držati običajnih aktivnosti, a vse izvajajte bolj počasi in previdno.

Topli ali mrzli obkladki

Mrzli obkladki lahko ublažijo bolečino tako, da lokalno zmanjšajo vnetje. Led lahko na področje nanesete (ne direktno, ampak ga zavijte v sterilno gazo) prvih 24 do 48 ur po tem, ko se je pojavila bolečina. Na ta način boste nekoliko ublažili vnetje, s toplimi obkladki pa lahko pozneje pospešite pretok krvi, kar bo omogočilo boljše pogoje za zdravljenje tkiva.

Rahli raztegi

Potem ko se oteklina ublaži, lahko pomagajo manjši raztegi vratu, ki bodo zmanjšali otrdelost vratu in pomagali, da znova pridobi gibljivost. Običajno je priporočljivo, da poiščete pomoč fizioterapevta, ki vam lahko pokaže primerne vaje.

Skrita moč masaže

Pripravite mešanico 25 kapljic olja evkalipta in 50 mililitrov kateregakoli drugega rastlinskega olja brez vonja. Masirajte si vrat dvakrat na dan po dve minuti, še boljše pa je, da delo opravi vaš dragi ali prijateljica. Če se stanje po vsem tem ne izboljša v tednu dni, obiščite zdravnika. Prav tako, če otrdelost vratu spremljajo drugi simptomi, kot so vročina, glavobol, slabost, bruhanje in nepojasnjena utrujenost.

Pazite na položaj med spanjem

Pri otrdelem vratu pogosto pomaga tudi premislek o vzglavniku in položaju med spanjem. Vrat naj bo ponoči podprt tako, da glava ni previsoko ali prenizko. Če spite na boku, naj vzglavnik zapolni prostor med ramo in vratom, pri spanju na hrbtu pa naj ohranja naravno krivino vratu. Spanje na trebuhu lahko težave še poslabša, saj je vrat več ur obrnjen v eno stran.