Na dopustu previdno: tudi z zavarovanjem niste kriti za vse

﻿Kdor si privošči počitnice v tujini, naj poskrbi tudi za ustrezno zdravstveno zavarovanje, svetujejo na ZPS.

Izkušnje, tako potrošnikov kot tudi zavarovalnic, kažejo, da se potniki v tujini še vedno srečujejo s primeri pretirano zaračunanih zdravstvenih storitev, z zavajajočimi informacijami o nujnosti zdravljenja in celo s pritiski za plačilo spornih računov.

Ne gre za klasične goljufije v kazenskopravnem smislu. Pogosto pa gre za prakse, zaradi katerih lahko potnik utrpi visoke stroške ali ima pozneje težave pri uveljavljanju pravic iz turističnega zavarovanja, pravijo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Čeprav se zgodbe o spornih računih in zavajajočih praksah morda zdijo zastrašujoče, večina potovanj mine brez zapletov, mirijo. “Kadar do težav pride, pa se kot najpomembnejši zaščitni ukrep vedno znova izkaže pravočasen stik z asistenčnim centrom zavarovalnice,” poudarjajo v sporočilu za javnost.

Pogosta zmota, da zavarovanje krije vse

Iz odgovorov zavarovalnic je razvidno, da imajo številni potniki nerealna pričakovanja glede obsega kritja. Pomembno je, da ne predvidevajo, da bo vsaka storitev, ki jim jo predlaga izvajalec, samodejno krita iz zavarovanja.

Turistično zavarovanje praviloma ni namenjeno splošnemu kritju vseh zdravstvenih storitev v tujini, temveč predvsem nujni medicinski pomoči zaradi nenadne bolezni ali poškodbe.

Turistično zavarovanje praviloma ni namenjeno splošnemu kritju vseh zdravstvenih storitev v tujini, temveč predvsem nujni medicinski pomoči zaradi nenadne bolezni ali poškodbe.

Potniki so zato pogosto presenečeni, ko ugotovijo, da zavarovanje ne krije načrtovanega zdravljenja, številnih zobozdravstvenih storitev ali celo estetskih posegov in preventivnih pregledov. Pri zobozdravstvenih storitvah so praviloma kriti le nujni stroški, denimo odprava akutne bolečine zaradi bolezni ali sveže poškodbe zobovja. Ravno tako so iz kritja običajno izvzeta kronična in druga stanja, ki so obstajala že pred potovanjem oz. sklenitvijo zavarovanja. Pogosto so zavarovalne vsote za kritje stroškov zdravljenja zaradi poslabšanja kroničnih bolezni nižje kot za druga zdravstvena stanja.

Pred odhodom je zato smiselno preveriti ne le višino zavarovalne vsote, temveč tudi omejitve in izključitve, kar običajno najdete v splošnih pogojih.

Kako se zaščititi?

1. Pred odhodom:

preverite, kaj vaše zavarovanje v resnici krije;

shranite telefonsko številko asistenčnega centra;

preverite, ali potrebujete dodatno kritje za športne aktivnosti, za tvegane in ekstremne športe je namreč velikokrat potrebno dodatno kritje;

pri kroničnih boleznih preverite pogoje kritja.

2. Če zbolite ali se poškodujete:

čim prej pokličite asistenčni center, če vam le zdravstveno stanje to dopušča;

pred večjimi posegi zahtevajte pojasnila o nujnosti storitve;

vprašajte za oceno stroškov;

ne podpisujte dokumentov, ki jih ne razumete.

3. Preden zapustite zdravstveno ustanovo:

zahtevajte zdravniško poročilo oziroma izvid;

prevzemite vse račune in dokazila o plačilu;

shranite recepte, izvide in vso drugo zdravstveno dokumentacijo;

če je možno, vso dokumentacijo zahtevajte v angleščini;

zabeležite kontaktne podatke zdravstvene ustanove. •