Rekreacija v vodi pomlajuje, saj krepi srce in kosti ter ne obremenjuje sklepov

Plavanje je odlična vadba za celo telo, pri tem pa ne obremenimo gibal in sklepov.

Plavanje velja za eno najbolj celovitih oblik rekreacije. Hkrati krepi srce, pljuča, mišice in vzdržljivost, ob tem pa skoraj ne obremenjuje sklepov. Prav zato ga strokovnjaki priporočajo ljudem vseh starosti – od otrok do starejših –, še posebej tistim, ki imajo težave s hrbtenico, koleni ali prekomerno telesno težo.

Ker je telo v vodi lažje, so sklepi in hrbtenica razbremenjeni, gibanje pa postane bolj sproščeno. Kljub temu mora telo premagovati upor vode, ki je približno 800-krat večji od upora zraka. To pomeni, da med plavanjem hkrati krepite mišice, izboljšujete vzdržljivost in porabljate energijo, ne da bi pri tem močno obremenjevali kosti in sklepe.

Voda pomirja, sprošča telo in zaduši hrup iz okolice. Med plavanjem boste popolnoma pozabili na vsakdanje težave. Foto: Pexels Foto: Pexels

Krepi celotno telo

Med plavanjem sodelujejo skoraj vse večje mišične skupine. Aktivne so mišice nog, rok, ramen, hrbta in trebuha, telo pa mora ves čas skrbeti tudi za stabilnost in pravilno držo. Prav zato je plavanje odlična funkcionalna vadba.

Močne mišice so ključnega pomena za zdravo staranje. Po 30. letu starosti človek začne postopoma izgubljati mišično maso, če je ne vzdržuje z redno telesno dejavnostjo. Plavanje pomaga ta proces upočasniti, hkrati pa izboljšuje ravnotežje in koordinacijo, kar zmanjšuje tveganje za padce v poznejših letih.

Koristi srcu in ožilju

Plavanje spada med aerobne oblike vadbe, ki dokazano krepijo srčno-žilni sistem. Med vadbo v vodi je srčna frekvenca običajno za deset do petnajst utripov na minuto nižja kot pri primerljivo intenzivni vadbi na kopnem, saj pritisk vode olajša vračanje krvi proti srcu.

Redna vadba lahko pripomore k znižanju krvnega tlaka, izboljšanju prekrvavitve in večji učinkovitosti srca. Ker voda telo hkrati hladi, je tudi manj možnosti za pregrevanje, zato je plavanje prijetna izbira v poletnih mesecih.

Plavanje je aerobna vadba, ki je koristna za srčno-žilni sistem. Foto: Pexels Foto: Pexels

Izboljšuje delovanje pljuč

Pri plavanju je dihanje ritmično in nadzorovano. Sčasoma se poveča zmogljivost pljuč in izboljša izmenjava kisika, zaradi česar telo učinkoviteje oskrbuje mišice in organe.

Več raziskav kaže, da je dobra pljučna kapaciteta povezana z boljšim splošnim zdravjem in manjšim tveganjem za srčno-žilne bolezni. Plavanje je zato koristno tudi za ohranjanje dihalne kondicije.

Pomaga tudi možganom

Koristi plavanja niso omejene le na telo. Med telesno dejavnostjo se sproščajo endorfini in drugi nevrotransmiterji, ki izboljšujejo razpoloženje ter zmanjšujejo občutek stresa in tesnobe. Ritmično gibanje in enakomerno dihanje delujeta skoraj meditativno, zato mnogi po plavanju poročajo o občutku sproščenosti.

Raziskave kažejo tudi, da redna aerobna vadba spodbuja prekrvavitev možganov in nastajanje novih živčnih povezav, kar ugodno vpliva na spomin, koncentracijo in kognitivne sposobnosti.

Zakaj pravijo, da pomlajuje?

Ni naključje, da plavanju pogosto pripisujejo pomlajevalni učinek. Ljudje, ki redno plavajo, imajo praviloma boljšo telesno pripravljenost, nižji krvni tlak, boljšo gibljivost ter ugodnejšo presnovo kot njihovi vrstniki, ki se ne gibajo.

Nekatere raziskave so pokazale, da imajo redni plavalci biološke kazalnike, primerljive z bistveno mlajšimi ljudmi, ter manjše tveganje za prezgodnjo smrt zaradi srčno-žilnih bolezni. Strokovnjaki zato poudarjajo, da plavanje pomembno prispeva k zdravemu staranju in daljšemu ohranjanju samostojnosti.

Zmanjšuje tveganje za diabetes

Redna telesna dejavnost izboljša občutljivost celic na inzulin in pomaga uravnavati raven glukoze v krvi. Plavanje pri tem ni izjema.

Raziskave kažejo, da aerobna vadba, vadba za moč ali njuna kombinacija pomembno izboljšajo urejenost krvnega sladkorja pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2. Poleg tega plavanje pomaga pri nadzoru telesne teže, ki je eden ključnih dejavnikov pri preprečevanju bolezni.

Primerno skoraj za vsakogar

Ena največjih prednosti plavanja je njegova dostopnost. Zaradi razbremenitve sklepov je primerno za ljudi z artritisom, bolečinami v hrbtenici, osteoporozo ali prekomerno telesno težo, priporočajo pa ga tudi kot del rehabilitacije po poškodbah. Tempo vadbe vsak prilagodi svojim sposobnostim. Že dva- do trikrat tedensko po 30 do 45 minut lahko prinese opazne koristi za zdravje. Pomembno je predvsem, da plavate redno in izberete slog, ki vam najbolj ustreza.

Plavanje je zato ena redkih športnih dejavnosti, ki jo lahko večina ljudi varno izvaja skoraj vse življenje – in prav v tem se skriva njegov največji “pomlajevalni” učinek.