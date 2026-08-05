Škiljenje pri otroku: zakaj je pomembno ukrepati hitro

Možgani zaradi neusklajenosti prejemajo nasprotujoče si informacije, ki lahko povzročijo dvojni vid, pri otrocih, ki še niso dopolnili osem let, pa se lahko podoba iz očesa, ki je usmerjeno drugam, popolnoma prikrije. Še zdaleč torej ne gre le za estetsko napako, temveč za hujše težave z vidom, ki kvarijo kakovost življenja, vodijo v slabovidnost in jih lahko odpravimo le s pomočjo oftalmologa.

Vzroki škiljenja

Škiljenje je lahko posledica različnih motenj vida, na primer daljnovidnosti ali kratkovidnosti. Pogosto se pojavlja v družini in je dedno, ne tako redko pa ga povzročajo okvare v mišicah, ki omogočajo premikanje oči. V zelo redkih primerih je posledica očesnega raka ali ohromelosti mišic v enem očesu zaradi hujše bolezni, kot je možganski tumor.

Okulistični pregled Foto: Pexels Foto: Pexels

Kdaj k zdravniku

Takoj, če sumimo, da nas oči ne ubogajo. Če gre za lažjo obliko škiljenja, čutimo v očeh napetost in vidimo dvojne slike le, kadar smo utrujeni, v resnih primerih pa imamo težave ves čas. Nikar ne odlašajmo s posvetom pri oftalmologu, če pri sebi ali otroku zaznamo odklon pogleda enega očesa, če imamo vid okrnjen zaradi manjše uporabe enega očesa, če zaznamo, da otrok nezavedno eno oko prikrije oziroma nanj zamiži, da bi videl bolj jasno, oziroma se nam zdi, da glavo ob branju ali kar tako nagne vstran.

Prej začnemo, večji so uspehi!

Dobro je, da se zdravljenje začne čim prej. Največ možnosti, da bomo uspešno pozdravili najhujšo obliko trajnega škiljenja, imamo, če ga začnemo zdraviti pred otrokovim drugim letom starosti. Glavni cilji zdravljenja so vzdrževanje dobrega vida, poravnava oči in vzpostavljanje globinskega vida oziroma normalnega tridimenzionalnega zaznavanja. Zdravljenje običajno poteka v treh stopnjah. Med prvo poskuša zdravnik popraviti refrakcijsko napako očesa, sledi pokrivanje močnejšega očesa, s čimer prisili šibkejše oko, da se razvije. Otroci nosijo prevezo točno določene ure dneva. Ko se doseže primerna ostrina vida, včasih sledi še kirurški poseg, ki popravi očesne mišice.

Dojenčki škilijo

Do šestega tedna starosti se pri dojenčkih pogosto zgodi, da se zrkli premikata v različnih smereh. Po tem času bi morali biti očesi enako usmerjeni. Če se zrkli ne uravnata, otrok škili oziroma gleda navzkriž. Z zdravnikom se nujno posvetujte, če otrok škili še po tretjem mesecu starosti, saj lahko na prizadetem očesu izgubi vid.