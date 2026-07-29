Sparjena voda v plastenki je lahko vzrok številnih težav
Poletje od nas zahteva nekaj več skrbi za hidracijo telesa, ki si je želimo skorajda na vsakem koraku. Ali ste vedeli, da lahko plastenka z vodo, ki je že nekaj časa v vašem avtu, ogrozi vaše zdravje?
Priznajmo si, da kljub visokim temperaturam pogosto pozabimo redno piti vodo in se na to spomnimo denimo, šele ko odhajamo iz službe ali na poti, ker takrat pač imamo čas.
Vendar pozor, strokovnjaki so potrdili, da je voda v plastenki, ki je dlje časa stala v avtu, lahko zdravju škodljiva. Zakaj take vode ne bi smeli več uživati?
Ekstremni pogoji povzročijo izločanje snovi
Kadar se temperature na termometrih povzpnejo nad 30 stopinj Celzija, temperatura v avtu kaj hitro naraste na 45 stopinj ali še več. Če avto stoji na soncu zgolj eno uro, je lahko temperatura v njem tudi 50 ali 70 stopinj Celzija.
Pri teh temperaturah se začnejo iz plastike izločati nevarne snovi, ki lahko resno ogrozijo naše zdravje.
Plastika povzroča hormonska neskladja
Iz plastike se pri visokih temperaturah začneta izločati predvsem bisfenol A in antimon, ki sta zdravju nevarna že v majhnih količinah. Bisfenol A v telesu učinkuje podobno kot estrogen in povzroča hormonska neskladja. Številne raziskave ga povezujejo tudi denimo z boleznimi ščitnice in diabetesom. Bisfenol A se uporablja celo pri pripravi nekaterih zdravil. Dokazano pa škoduje ribam, vodnim vretenčarjem, dvoživkam in plazilcem.
Določeno stopnjo toksičnosti so zaznali tudi pri podganah, a do zdaj pri ljudeh neposredne povezave (še) niso odkrili. Antimon je belo modra polkovina, ki jo je mednarodna agencija za raziskave raka razvrstila v skupino 2B, kar pomeni, da potencialno povzroča raka. Problematično je izločanje pri visokih temperaturah. Prisotnost antimona prepoznate po strukturi plastenke, plastenka brez te nevarne snovi je namreč trša.
Pazljivo s plastiko in soncem!
Številni strokovnjaki odsvetujejo uživanje živil, najsi gre za hrano ali pijačo, ki so bila v plastični embalaži več kot pol ure izpostavljena soncu in po možnosti v ekstremnih temperaturah, denimo v avtu. Ne glede na to, ali je bilo živilo v plastični posodi, plastični vrečki, plastični foliji za živila, se mu raje odpovejte, kot pa da bi dolgoročno tvegali resne težave z zdravjem.
Namesto plastenk raje uporabite steklenice iz pravega stekla, ki v vodo ne bodo spuščale nevarnih snovi. Tudi na splošno je staro dobro steklo vedno najbolj varna izbira za hranjenje in prenašanje živil. •