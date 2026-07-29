Sparjena voda v plastenki je lahko vzrok številnih težav

S pitjem iz plastenk tudi po nepotrebnem ustvarjamo odpadke in tako še dodatno obremenjujejemo okolje.

Priznajmo si, da kljub visokim temperaturam pogosto pozabimo redno piti vodo in se na to spomnimo denimo, šele ko odhajamo iz službe ali na poti, ker takrat pač imamo čas.

Strokovnjaki odsvetujejo uživanje živil, najsi gre za hrano ali pijačo, ki so bila v plastični embalaži več kot pol ure izpostavljena soncu.

Vendar pozor, strokovnjaki so potrdili, da je voda v plastenki, ki je dlje časa stala v avtu, lahko zdravju škodljiva. Zakaj take vode ne bi smeli več uživati?

Ekstremni pogoji povzročijo izločanje snovi

Kadar se temperature na termometrih povzpnejo nad 30 stopinj Celzija, temperatura v avtu kaj hitro naraste na 45 stopinj ali še več. Če avto stoji na soncu zgolj eno uro, je lahko temperatura v njem tudi 50 ali 70 stopinj Celzija.

Vode ne puščajte v avtu Plastenk ne puščajte več ur v razgretem avtomobilu ali neposredno na soncu. Vročina lahko vpliva na okus in kakovost vode, zato jo raje zavrzite in natočite svežo.

Pri teh temperaturah se začnejo iz plastike izločati nevarne snovi, ki lahko resno ogrozijo naše zdravje.

Plastika povzroča hormonska neskladja

Iz plastike se pri visokih temperaturah začneta izločati predvsem bisfenol A in antimon, ki sta zdravju nevarna že v majhnih količinah. Bisfenol A v telesu učinkuje podobno kot estrogen in povzroča hormonska neskladja. Številne raziskave ga povezujejo tudi denimo z boleznimi ščitnice in diabetesom. Bisfenol A se uporablja celo pri pripravi nekaterih zdravil. Dokazano pa škoduje ribam, vodnim vretenčarjem, dvoživkam in plazilcem.

Nikar ne pijte vode iz plastenke, ki ste jo pozabili v razbeljenem avtu. Že po krajšem času se namreč iz plastike začnejo sproščati toksične snovi. Foto: Unsplash Foto: Unsplash

Določeno stopnjo toksičnosti so zaznali tudi pri podganah, a do zdaj pri ljudeh neposredne povezave (še) niso odkrili. Antimon je belo modra polkovina, ki jo je mednarodna agencija za raziskave raka razvrstila v skupino 2B, kar pomeni, da potencialno povzroča raka. Problematično je izločanje pri visokih temperaturah. Prisotnost antimona prepoznate po strukturi plastenke, plastenka brez te nevarne snovi je namreč trša.

Pazljivo s plastiko in soncem!

Številni strokovnjaki odsvetujejo uživanje živil, najsi gre za hrano ali pijačo, ki so bila v plastični embalaži več kot pol ure izpostavljena soncu in po možnosti v ekstremnih temperaturah, denimo v avtu. Ne glede na to, ali je bilo živilo v plastični posodi, plastični vrečki, plastični foliji za živila, se mu raje odpovejte, kot pa da bi dolgoročno tvegali resne težave z zdravjem.

Plastenko raje zamenjajte za steklenico. Foto: Pexels Foto: Pexels

Namesto plastenk raje uporabite steklenice iz pravega stekla, ki v vodo ne bodo spuščale nevarnih snovi. Tudi na splošno je staro dobro steklo vedno najbolj varna izbira za hranjenje in prenašanje živil. •