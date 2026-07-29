Tropski sadež z okusom poletja krepi imunski sistem

Ananas zagotovo velja za enega najbolj okusnih in priljubljenih tropskih sadežev, seveda z razlogom, saj je tudi izjemno zdrav. Je osvežilen in ima nizko kalorično vrednost, torej si ga lahko privoščite tudi v času diet. Strokovnjaki pravijo, da je v obdobjih, ko se borimo z odvečnimi kilogrami, ananas še kako koristen, saj pomaga, da se hitreje znebimo nakopičenih maščob. Poleg tega ga odlikuje polno koristnih hranilnih snovi. Naj povemo, da je odličen vir vitamina C in vitaminov iz skupine B, pa tudi mangana, bakra in še nekaterih drugih mineralov.

Odpravite črevesne zajedalce Ananas je odlična rešitev tudi takrat, ko so na pohodu gliste in drugi zajedalci. Koristna je namreč ananasova lupina. Ananas olupite in razrežite na manjše koščke z lupino vred ter jih stresite v liter vode. Zavrite in pustite, da se kuha približno 20 minut. Dnevno uživanje tega kompota bo hitro odpravilo zajedalce.

Zato se pripravki z dodatkom ananasa uporabljajo tudi ob različnih zdravstvenih težavah. Za to so zaslužne predvsem visoke vrednosti bromelaina, encima, ki je nujen za razgradnjo beljakovin. Ta tudi preprečuje nastajanje krvnih strdkov in pojav vnetij. V nadaljevanju pa še nekaj koristnih nasvetov, s katerimi boste obvarovali svoje zdravje.

Ublažite težave z artritisom

Uživanje ananasa, kot smo že omenili, pomaga zavreti oziroma ublažiti vnetje. Bromelain bo pomagal vsem, ki se spopadate z bolečim artritisom, ublaži namreč vnetja sklepov in tako zmanjša bolečino. Simptomi artritisa bodo tako veliko lažje obvladljivi, tudi zaradi visoke vsebnosti vitamina C in mangana.

Če si boste ananasov sok privoščili na tešče, boste uravnali krvni tlak. Foto: Pexels Foto: Pexels

Priporočljivo je, da ananasov sok uživate na tešče. Najbolje bo, da ga sami iztisnete, po želji pa ga lahko kombinirate s korenčkom, limono ali zeleno.

Znižajte previsok krvni tlak

Zaradi visokega deleža kalija je ananas koristen tudi za tiste, ki imajo težave s previsokim krvnim tlakom. Visok krvni tlak je pogosto posledica stresnega življenja in sodobne hitre hrane, ki vsebuje preveč soli in predvsem premalo kalija. Ananas bo poskrbel za vzpostavitev ravnovesja med obema mineraloma.

Ananas je odličen vir vitamina C in vitaminov iz skupine B, pa tudi mangana, bakra in nekaterih drugih mineralov.

Še bolje bo, če ga boste uživali poleg rdeče pese, ki je bogata z nitrati, ti namreč dodatno pripomorejo k uravnavanju krvnega tlaka.

Izboljšajte prebavo

Če imate težave s slabo prebavo, si namesto običajnih prigrizkov raje privoščite nekaj koščkov svežega ananasa. Visoka koncentracija encima bromelaina bo prebavo izboljšala, predvsem prebavo hrane, ki vsebuje veliko beljakovin. Ta namreč, kadar jo zaužijemo preveč, povzroči napihnjenost, zaprtje in napetost v trebušnem predelu. Ananas vam bo pomagal preprečiti take težave.

Ananas je odličen tudi v dietah in pri urejanju prebave. Foto: Pexels Foto: Pexels

Prebavo si boste prav tako izboljšali, če boste uživali živila z visoko vsebnostjo vlaknin. Če si želite zdrav prebavni sistem, naj bo ananas vsekakor del vaše prehrane

Okrepite imunski sistem

Zaradi visoke vsebnosti vitamina C je ananas pomemben tudi pri krepitvi imunskega sistema. Pripomore k povečanju števila belih krvničk. Vitamin C je namreč močan antioksidant, ki ščiti organizem pred škodljivimi prostimi radikali. Prav tako sodeluje pri tvorbi kolagena – beljakovine, ki skrbi za to, da je koža napeta in prožna. Tako boste pripomogli tudi k hitrejšemu celjenju ran ter upočasnili proces staranja oziroma nastajanja gubic. •