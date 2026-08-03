Trpotec in ognjič sta dragoceni naravni zdravili

Manjše odprte rane in poškodbe se s pomočjo ognjiča hitreje in bolje celijo.

Med bivanjem na prostem se pogosteje pripetijo manjše in večje poškodbe kot pozimi. Na srečo ima narava na voljo cel zdravilni arzenal, s katerim boste nadlogam hitro kos.

Čebulna ali limonina obloga

Čebula in limona razkužujeta, hladita, umirjata in omejujeta otekanje. Rezino limone ali rezino čebule položite na mesto pika in jo pritrdite z obližem.

Obloga iz listov trpotca

Listi širokolistnega ali ozkolistnega trpotca mirijo in intenzivno zmanjšujejo oteklino, a le če ukrepate takoj.

Odstranjevanje tujkov Trske, trne in bodice boste lažje odstranili, če kožo prej zmehčate, na primer z rezino čebule, ki jo za dve uri položite na prizadeto mesto.

Čim hitreje po piku zmeljite sveže liste trpotca in kašo namažite na mesto pika. Pritrdite z obližem in, če je mogoče, hladite.

Rmanova obloga

Rman vsebuje eterično olje, ki razkužuje in zavira vnetja. Potrebujete: 1/4 l rdečega vina in 30 g svežega rmana. Priprava: rano izmijte z vinom in pokrijte s sterilno gazo. Prekuhano zel položite na gazo in pritrdite s povojem. Oblogo obnovite tri- do petkrat na dan.

Šentjanževo olje za hlajenje

Pri sončnih opeklinah je zelo primerno za hlajenje pordele in razdražene kože. Potrebujete: 150 g zeli šentjanževke, 1/4 l olivnega olja in 1/8 l belega vina. Priprava: zmešajte olje in vino ter v mešanico za štiri dni namočite zel šentjanževke. Občasno premešajte.

Šentjaževo olje prijetno hladi pordelo in razdraženo kožo ter pomaga ublažiti neprijeten občutek zategovanja po sončenju.

Potem vse skupaj segrejte v vodni kopeli, pustite, da se kuha tri ure, precedite in pri tem ostanke zelo dobro ožemite. Olje vlijte v temno steklenico in jo tesno zaprto shranite na hladnem in temnem. Po potrebi nanesite na opečena mesta na koži.

Ognjičevo maslo

Manjše odprte rane in poškodbe se s pomočjo ognjiča bolje celijo. Potrebujete: 70 g cvetov ognjiča in 100 g masla. Priprava: čim bolj sveže cvetove strite v kašo in jih prelijte s stopljenim maslom. Mešanico v vodni kopeli segrejte na približno 70 stopinj Celzija, pokrijte in pustite 20 minut, medtem večkrat premešajte. Potem skrbno precedite skozi krpo in pustite, da se ohladi. Mazilo na tanko nanesite na rano.

Hlajenje je prvi korak

Pri blažjih opeklinah prizadeto mesto čim prej hladite pod hladno do mlačno tekočo vodo, vendar nanj ne polagajte ledu, saj lahko ta kožo dodatno poškoduje. Nato opeklino nežno osušite in jo po potrebi zaščitite s sterilno nelepljivo oblogo. Mehurjev ne predirajte, saj kožo varujejo pred okužbo.

Listi širokolistnega ali ozkolistnega trpotca mirijo in intenzivno zmanjšujejo oteklino, a le če ukrepate takoj. Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Srbečico ublažite s hladnim obkladkom

Po piku žuželke mesto najprej umijte z vodo in milom, nato pa nanj za nekaj minut položite hladen obkladek. Ta lahko zmanjša otekanje, srbenje in neprijeten pekoč občutek. Mesta pika ne praskajte, saj lahko poškodujete kožo in povečate možnost okužbe.

Kdaj je potrebna zdravniška pomoč

Domača pomoč je primerna le pri manjših poškodbah. Zdravniško pomoč poiščite, če je opeklina večja, globoka, močno boli ali se pojavijo znaki okužbe. Po piku pa nemudoma ukrepajte, če nastopijo oteženo dihanje, otekanje obraza ali jezika, vrtoglavica oziroma hitro širjenje otekline. •