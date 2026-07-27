Umetna inteligenca namesto zdravnika? Kako varno razbrati svoje izvide.

Pomembno je, da orodje razumete in uporabljate kot razgledanega prijatelja, ki vas usmeri, ne pa kot osebnega zdravnika.

Še pred nekaj leti bi za razlago krvne slike, izvidov rentgena ali magnetne resonance čakali tudi tedne, preden bi dobili termin pri zdravniku in končno izvedeli, kako se našemu zdravju piše. Danes je pot do odgovora veliko krajša. Tempo, s katerim se tehnologija seli v naš vsakdan, je osupljiv, morda celo zastrašujoč. Pogosto je dovolj že en sam pogovor s klepetalnikom, kot je ChatGPT. A prav ta hitrost odpira vprašanja, ki jih ne gre spregledati.

So odgovori, ki jih dobimo, sploh verodostojni? Lahko pomagajo tudi starejšim, ki jim tehnologija morda ni tako domača? In predvsem, se lahko nanje res popolnoma zanesemo, ali gre le za udobno bližnjico, ki nas lahko tudi zavede? Resnica je, da vam umetna inteligenca (UI) lahko zelo pomaga, če le veste, kako.

Kdaj je umetna inteligenca lahko v pomoč

Jezikovni modeli, kot je ChatGPT, so se učili na ogromnih količinah kliničnih raziskav, učbenikov in gradiva za paciente, zato so presenetljivo dobri pri prevajanju medicinskega žargona v razumljiv jezik. Znajo pojasniti, kaj na splošno pomeni povišan holesterol, kaj meri hemoglobin ali kaj pove HbA1c, ki je dolgoročni kazalnik urejenosti sladkorja v krvi.

Pomembno je, da orodje razumete in uporabljate kot razgledanega prijatelja, ki vas usmeri, ne pa kot osebnega zdravnika. Ne pozna namreč vaše celotne zdravstvene zgodovine, zdravil, ki jih jemljete, ali simptomov, ki jih čutite, zato ne more postaviti diagnoze za vas osebno.

Digitalizacija slovenskega zdravstva

Slovenija je v zadnjih letih naredila velik korak naprej pri digitalizaciji zdravstva. Še ne tako davno smo izvide čakali po pošti ali jih osebno prevzeli v ambulanti, danes pa marsikateri izvid sploh ne pride več fizično do nas, saj ga je nadomestila praktična aplikacija, ki je skrajšala pot birokraciji.

Gre za portal zVEM, ki je postal digitalna mapa naših zdravstvenih dokumentov, kjer najdemo izvide, napotnice in recepte. Uporaba ni obvezna, je pa izjemno koristen pripomoček, ki marsikomu prihrani veliko poti in časa.

Portal sicer ni razlagalno orodje in vam pojmov ne bo pojasnil v poljudnem jeziku, je pa zanesljiv prvi korak: šele ko imate pred sabo pristen, uraden dokument, ima smisel iskati dodatno razlago. Kako torej do najbolj zanesljive razlage?

V treh korakih do dobre razlage

Da bi iz pogovora z umetno inteligenco res kaj odnesli, si zapomnite tri stvari:

Vključite konkretne podatke. Namesto le vprašanja “Je to slabo?” v pogovor vključite starost, spol, morebitne kronične bolezni in točne vrednosti izvida. Velja namreč pravilo: nejasno vprašanje prinese nejasen odgovor.

Vprašajte za vprašanja, ne za diagnozo. Namesto “Kaj naj naredim?” raje vprašajte “Katera vprašanja naj zastavim svojemu zdravniku?”. Tako pridete na pregled bolje pripravljeni, odločitev pa ostane tam, kamor spada: pri stroki.

Preverite, ali gre za nujno stanje. Če gre za izvide pomembnih diagnostičnih ali presejalnih preiskav (npr. sum na resno bolezen), umetno inteligenco preskočite. Tehnologija vam bo ponudila spekter najslabših možnih scenarijev, kar sproža nepotrebno paniko in tesnobo. Zdravnik bo izvid takoj pravilno ovrednotil.

Skrb in tesnoba, ki ju lahko povzroči nekontrolirano iskanje informacij o možnih diagnozah, sta pogosto slabši sopotnici kot počakati na zanesljiv odgovor.

Umetna inteligenca že pomaga slovenskim radiologom

Da UI ni le igrača na spletu, dokazujejo domači premiki. Slovenski raziskovalec z Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani je razvil aplikacijo za interpretacijo radioloških slik (magnetna resonanca, CT, rentgen), ki radiologom pripravi predlog poročila, pacientom pa lahko ponudi “drugo mnenje” o izvidu slikanja.

Tudi tukaj velja zlato pravilo: vsak rezultat mora pred klinično uporabo pregledati in potrditi zdravnik človek. UI v zdravstvo ne prihaja kot nadomestek, temveč kot pomočnik, ki zdravnikom prihrani čas za tisto, kar zna najbolje delati le človek.

Ključno opozorilo: ne pozabite na zasebnost

Preden v katerikoli klepetalnik ali aplikacijo vnesete zdravstvene podatke, velja pomisliti tudi, kje bodo pristali. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije opozarja, da priljubljeni ponudniki generativne umetne inteligence osebne podatke pogosto obdelujejo zunaj Evropske unije, kjer lahko veljajo bistveno nižji standardi varstva podatkov kot pri nas.

Preden izvide prilepite v orodje, za katero niste prepričani, kje in kako dolgo bo vaše podatke hranilo, si vzemite trenutek in preverite politiko zasebnosti ali pa izberite orodje, ki jasno navaja, da je skladno z evropsko zakonodajo GDPR.

Kaj si velja zapomniti

Umetna inteligenca je odličen prevajalec za redne laboratorijske izvide in odlično orodje priprave na pogovor z zdravnikom. Nikoli pa ne sme nadomestiti obiska ambulante, ko gre za nujna stanja ali zapletene diagnoze. Uporabljajte jo pametno, kritično in varno. •