Vitamin B12: njegovo pomanjkanje lahko resno poškoduje živčni sistem

Vitamin B12 sodeluje pri presnovi maščobnih kislin in aminokislin, sintezi DNK in beljakovin ter pri presnovi folata. Njegova vloga je resnično izjemna. In če vam ga primanjkuje, lahko zbolite celo za okvaro živčnega sistema. Evropska agencija za varnost hrane EFSA je za uporabo na označbah živil, ki so dober vir vitamina B12, odobrila naslednje zdravstvene trditve: prispeva k sproščanju energije pri presnovi, k delovanju živčnega sistema, presnovi homocisteina, k normalnemu psihološkemu delovanju, ima vlogo pri nastajanju rdečih krvničk, pri delovanju imunskega sistema, prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Pomanjkanje vitamina B12

Pomanjkanje se pojavi predvsem ob prehrani, ki popolnoma izključuje meso, mlečne izdelke in jajca (veganstvo). Tovrstno prehranjevanje mater med nosečnostjo oziroma dojenjem je zato lahko zelo nevarno, saj pomanjkanje vitamina B12 pri dojenčkih vodi v nevrološke, presnovne in hematološke okvare ter motnje. Simptomi že majhnega pomanjkanja vitamina B12 so lahko izmučenost, depresija, glavoboli, slabši spomin in splošno pomanjkanje energije.

Na zadosten vnos vitamina B12 morajo biti posebej pozorni vegani, starejši, nosečnice, doječe matere ter ljudje z boleznimi prebavil.

Znaki pomanjkanja vitamina B12 so zlasti pogosti pri starejših ljudeh (nad 60 let), saj vpliva na spomin. Izrazito pomanjkanje pa lahko povzroči tudi degeneracijo nekaterih predelov hrbtnega mozga (munikularna mieloza), kar lahko izzove trajne okvare živčnega sistema. Pri pomanjkanju vitamina B12 se lahko pojavi tudi spontani splav in neplodnost.

Prehranski viri vitamina

Po kemijski sestavi je vitamin B12 zelo kompleksen. Kobalamin (B12) za razliko od ostalih B-vitaminov v naravi sintetizirajo skoraj izključno bakterije. Zato je prisoten le v živilih, ki so bakterijsko fermentirana, ter v živilih, ki izvirajo iz živali, ki so vitamin B12 dobile bodisi iz mikrobiote v prebavnem traktu (bakterijski izvor), ali pa iz svoje prehrane. Daleč najizdatnejši vir vitamina B12 so jetra, najdemo pa ga tudi v mišičnem mesu prežvekovalcev, ribah, jajcih, mleku in siru. Živila rastlinskega izvora vitamina B12 praktično ne vsebujejo – minimalne količine izvirajo iz biosinteze vitamina s strani bakterij v zemlji, ki se naključno absorbira v rastline. Večje količine vitamina B12 lahko najdemo v živilih, ki so podvržena fermentaciji (tudi rastlinskih), ter v tistih, ki so s tem vitaminom obogatena med proizvodnjo, na primer v različnih obogatenih žitih za zajtrk.

Pomanjkanje ni vedno povezano le s prehrano

Na zadostno preskrbljenost z vitaminom B12 morajo biti pozorni tudi ljudje z boleznimi želodca ali črevesja, po operacijah prebavil ter tisti, ki dalj časa jemljejo nekatera zdravila za zmanjševanje želodčne kisline. Težava namreč ni vedno le v premajhnem vnosu, temveč tudi v slabši absorpciji vitamina. Ker telo vitamin B12 shranjuje v jetrih, se lahko pomanjkanje razvija počasi in ostane več let neopaženo. Ob dolgotrajni utrujenosti, mravljinčenju v okončinah, bledici ali težavah s spominom je zato priporočljiv posvet z zdravnikom in laboratorijska preiskava krvi.