SDS-ov svetnik spremenil ime profila, sporni komentarji ostajajo

AJDOVŠČINA • Profil, ki ga upravlja nekdanji predsednik krščanskega foruma največje koalicijske stranke, se zdaj imenuje Worldcup2026, prav tako pa ni več dostopen širši javnosti, saj je zaklenjen. Kljub spremembi imena profila pa sporni komentarji ostajajo.

Foto: Posnetek Zaslona

Foto: Posnetek Zaslona

Spomnimo, Škvarč ni neposredno odgovoril na vprašanje, ali je profil funlink123 njegov, četudi je to mogoče sklepati iz številnih objav. “V zvezi z vašim poslanim e-mailom moram povedati, da če so bili zapisi na družbenih omrežjih razumljeni kot neprimerni, mi je žal,” je povedal za Primorske novice in dodal, da z mesta občinskega svetnika ne namerava odstopiti. Na naša vprašanja so odgovorili tudi v SDS, kjer s Škvarčevimi komentarji niso bili seznanjeni. Zagotovili so nam, da bodo navedbe preverili in tudi ustrezno ukrepali. Poudarili so še, da imajo v stranki “ničelno toleranco do kakršnegakoli nadlegovanja ali izkoriščanja, sploh mladoletnih oseb, ne glede na to, kdo je storilec”. Z vprašanji smo se obrnili tudi na lokalni odbor SDS Ajdovščina, odgovore še čakamo.

Več o spornih komentarjih preberite tukaj.