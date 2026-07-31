Joj, joj - Jojo

Koprski nogometaši so sramotno izgubili tekmo, na katero so čakali vse leto. V spomladanskem delu domačega prvenstva so resda napeli vse sile, se z drugim mestom prebili v tako želene kvalifikacije za uvrstitev v konferenčno ligo, postali so samozavestni in optimistični, da jim bo po zgledu Celja morda vendarle uspelo. Toda kakšna zmota oziroma zabloda. Četrtkov večer na Bonifiki je predstavljal pravo antipropagando celotnega klubskega ustroja: od izključno s poslom povezane kadrovske politike in vsem, kar tujska legija na začasnem bivanju v Kopru ni uspela prikazati. Nič od niča. Nagrada za vse našteto je bil sramoten izpad. In to po zmagi z 2:0 na Ovčjih otokih pred tednom dni.

Kako nizko je trenutno slovenski klubski nogomet v Evropi, razkrije podatek, od kod so krvniki naših klubov: s Ferskih otokov, Makedonije in Albanije.

Na domači Bonifiki proti skromnemu tekmecu, ki je za razliko od favoriziranih gostiteljev prikazal vsaj obilo srčnosti, Koper ni zmogel ničesar. Edini zadetek je dosegel v podaljšku po podarjeni enajstmetrovki, za pravico pa so nazadnje poskrbeli Ferci sami, s tretjim zadetkom in skupnim izenačenjem prav v zadnji sekundi podaljška, kateremu so sledile enajstmetrovke.

In te so šele pokazale pravi obraz ekipe, ki ima v željah vodstva kluba že dolgo začrtano evropsko pot. Po zgrešenem penalu gostov je bil prvi izvajalec pri domačih načrtovano najizkušenejši igralec. 38-letni nekdanji reprezentant Josip - Jojo Iličić bi moral soigralcem in gledalcem pokazati smer prehoda Kopra v naslednji krog vsaj prek boljšega izvajanja najstrožjih kazni, a je namesto prevzete odgovornosti njegov strel 'a la stara baba' predstavljal zgolj podcenjevanje nasprotnika. Neposrečena panenka, ko je gostujoči vratar po strelu že leže še vseeno z roko zlahka odbil žogo, ki mu jo je podal Jojo, je še tako najbolj poosebljala klavrno evropsko predstavo Kopra.

A potop se seveda ni začel na nesrečni četrtek. Traja že lep čas, vse odkar se na Bonifiki nenehno izmenjujejo novi obrazi pretežno dvomljive nogometne kakovosti, ki naj bi jih v Kopru izklesali za prodajo. Nekaj evrskega uspeha je resda že bilo, tudi nujnega, spričo stroškov, ki jih prvoligaški nogometni ustroj prinaša. Nakupovalna mrzlica z odsotnim pogledom v domačo nogometno šolo, v kateri se vsako leto poti nekaj sto nadobudnežev, je kratkoročno dejanje, ki niti v prihodnje ne obeta napredka v nogometni Evropi in niti kaj bolj nogometnega vzdušja na že dolgo praznih tribunah mestnega stadiona.

Nobena tolažba ni, da razen Kopra v četrtek ni uspelo niti Bravu in Aluminiju, Celje pa se je dan prej še izvleklo po izvajanju enajstmetrovk. Kako nizko je trenutno slovenski klubski nogomet v Evropi, razkrije podatek, od kod so krvniki naših klubov: s Ferskih otokov, Makedonije in Albanije.