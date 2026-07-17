Plamen(c)i v deželi orlov. Pa pri sosedih?
Rajske plaže, divje gore, očarljiva zgodovinska mesteca, okusna hrana, ugodne cene in prijazni ljudje. Tako nas v zadnjem času nagovarjajo propagandna sporočila, ki vabijo v za mnoge še vedno skrivnostno deželo orlov, Albanijo. Ker sem pred nekaj leti med začasnim bivanjem v Makedoniji prepotovala tudi lep kos albanske sosede, bi vse našteto težko postavila pod vprašaj. Lahko le kaj dodam.
Morda bi dodala vsaj flaminge, po naše plamence. Teh dolgonogih in dolgovratih pernatih lepotcev propagandna sporočila praviloma ne omenjajo. Pa vendar so v javnosti skoraj zasenčili celo orle, po katerih je Albanija dobila svoje ime.
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